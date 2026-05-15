AMOLED Ekranlı Akıllı Saat Tanıtıldı! 12 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Cubot, yeni bir akıllı saatin tanıtımını gerçekleştirdi. Cubot GT5 olarak adlandırılan yeni model, temel sağlık özellikleri, ideal pil ömrü ve çevrim dışı haritalar gibi özelliklerle beraber geliyor. Ayrıca açık hava aktiviteleri ile uğraşanlar için önemli sensörlerle donatılmış durumda.

Cubot GT5'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,43 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Depolama: 256 MB

Pil Ömrü: Günlük kullanımda 12 gün, pil tasarrufu modunda 30 güne kadar

Dayanıklılık: 5 ATM su direnci

Sensörler: Altimetre (deniz seviyesine göre yükseklik ölçümü) ve barometre (hava durumu değişimlerini önceden tahmin etmeye imkân sunan hava basıncı ölçümü)

Diğer Özellikler: Çevrim dışı haritalar, rotadan sapıldığında uyarı

Cubot GT5'in Ekran Özellikleri Neler?

Cubot GT5, 1,43 ekran büyüklüğüne sahip ve AMOLED ekran teknolojisi ile geliyor. Bu ekran teknolojisi, siyah pikselleri tamamen kapatarak LCD ekrana göre daha çok pil tasarrufu sağlıyor. Dolayısıyla kullanıcılar da daha uzun bir kullanım süresi elde edebiliyor. Bu arada genel olarak daha canlı bir görüntü deneyimi sunduğunu da belirtelim.

Cubot GT5'in Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Akıllı saat, günlük kullanımda 12 gün pil ömrü sağlıyor. Öte yandan tasarruf modunda da 30 gün kullanım süresi sağlıyor. Günlük kullanım için sunduğu pil ömrü, özellikle cihazını sık sık şarj etmek istemeyenler için yeterli olacaktır. Pil tasarrufu ise şarj imkânının sınırlı ya da hiç olmadığı ortamlarda kurtarıcı rol üstlenecektir.

Cubot GT5 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, 5 ATM su dayanıklılığına sahip. Gün içinde yaşanabilecek küçük çaplı su kazalarına karşı etkili olacağı söylenebilir. Örneğin kullanıcı elini yıkarken su sıçrarsa bu konu ile ilgili endişelenmeye gerek bırakmayacaktır. Öte yandan yağmur atıştırırken kişi bu akıllı saat ile yürüyorsa da yine sorun olmayacaktır ama onunla tuzlu suya girme gibi aktivitelerden kaçınmak gerekecektir.

Cubot GT5'in Fiyatı Ne Kadar?

Cubot GT5 için 96 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 4 bin 372 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda vergiler ve diğer ek maliyetler ile beraber fiyatı 7 bin TL civarına ulaşacaktır. Tabii, konu ile ilgili açıklamada bulunulmadığını, Türkiye'ye gelirse fiyatın değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerekiyor.

Cubot GT5 Türkiye'de Satılacak mı?

Cubot akıllı saatler şu anda Türkiye'de satılmıyor. Tabii, bu yeni akıllı saatin de Türkiye'deki kullanıcılarla asla buluşmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer cihaz yeterince ilgi çekerse ithalatçı garantili olarak Türkiye'ye getirilebilir. Böylece Türkiye'deki kullanıcılar da bu akıllı saati doğrudan satın alabilir.

Editörün Yorumu

Cubot GT5'in temel sağlık özelliklerine ve ideal bir pil ömrüne sahip akıllı saat arayanlar tarafından değerlendirilebilecek bir model olduğunu düşünüyorum. 12 günlük kullanım süresi, cihazı her gün ya da günaşırı şarj etmeye gerek bırakmayacaktır. Hatta pil tasarrufu modu etkinleştirildiğinde kamp gibi aktiviteleri de sorunsuz şekilde gerçekleştirmeye imkân sağlayacaktır. Tabii, düşük depolama alanı gibi bazı dezavantajları da bulunuyor. Yüksek depolama alanı bekleyenlerin beklentisini karşılamayacaktır.