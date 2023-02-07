AHBAP Kripto Para ile Bağış Toplamaya Başladı!
Dünya genelindeki bağış taleplerine sessiz kalmayan Haluk Levent, kripto para ile bağış yapmaya başladıkları haberini duyurdu. İşte tüm detaylar!
Dünya genelinden yapılmak istenen bağışlara karşı AHBAP, talep üzerine kripto para ile bağış toplamaya başladı. Konu ile ilgili MASAK ile görüşen Haluk Levent, bağış için oluşturulan kripto para cüzdanını izin sonrasında açtığını duyurdu.
Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ı şiddetli olarak etkileyen ve daha pek çok şehiri de derinden sarsan deprem için dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardım kampanyaları başlatılıyor. Maddi olarak yardımda bulunmak isteyen kişiler için de AHBAP Türkiye yine bir ilki başardı.
Kripto Para ile Bağış Yapılabilir
Haluk Levent, dünyanın hemen her yerinden gelen kripto para birimi ile yardım taleplerini cevapsız bırakmadı. MASAK onayı sonrasında bağış için bir kripto para cüzdanı oluşturulduğu ve aktif edildiği bilgisini paylaştı.
MASAK ile görüşme yapıldı.— Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023
Sağ olsunlar
Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz
Makbuzu paylaşacağım
Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir.
*BEP20 Cüzdan Adresi:*
0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463
Kripto para ile bağış yapmak için sanatçının paylaştığı cüzdan adresine stabil coin gönderimi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra gönderim yapılabilecek coinler listesi şöyle;
- Binance USD (BUSD)
- USD Coin (USDC)
- Tether (USDT)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı: 3 Ay OHAL İlan Edildi!
Geçtiğimiz gün Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 olmak üzere 9 saat arayla gelen iki deprem 10'dan fazla şehirde büyük hasara yol açtı.
YORUMLAR