AHBAP Kripto Para ile Bağış Toplamaya Başladı!

Dünya genelinden yapılmak istenen bağışlara karşı AHBAP, talep üzerine kripto para ile bağış toplamaya başladı. Konu ile ilgili MASAK ile görüşen Haluk Levent, bağış için oluşturulan kripto para cüzdanını izin sonrasında açtığını duyurdu.

Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'ı şiddetli olarak etkileyen ve daha pek çok şehiri de derinden sarsan deprem için dünyanın her yerinden Türkiye'ye yardım kampanyaları başlatılıyor. Maddi olarak yardımda bulunmak isteyen kişiler için de AHBAP Türkiye yine bir ilki başardı.

Kripto Para ile Bağış Yapılabilir

Haluk Levent, dünyanın hemen her yerinden gelen kripto para birimi ile yardım taleplerini cevapsız bırakmadı. MASAK onayı sonrasında bağış için bir kripto para cüzdanı oluşturulduğu ve aktif edildiği bilgisini paylaştı.

MASAK ile görüşme yapıldı.

Sağ olsunlar

Bu yayınlayacağım hesap 1 hafta sonra kapanacak ne toplandıysa her saniye sizler görebileceksiniz



Makbuzu paylaşacağım

Herkes buraya stabil coin göndererek bağış yapabilir.



*BEP20 Cüzdan Adresi:*

0xB67705398fEd380a1CE02e77095fed64f8aCe463 — Haluk Levent (@haluklevent) February 7, 2023

Kripto para ile bağış yapmak için sanatçının paylaştığı cüzdan adresine stabil coin gönderimi yapılabiliyor. Bunun yanı sıra gönderim yapılabilecek coinler listesi şöyle;