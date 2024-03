Ubisoft'un Yeni Kampanyası Başladı: Sepette %40’a Varan İndirimler!

Ubisoft Store, video oyunları ve diğer dijital eğlence ürünlerini satan ve aynı zamanda oyun geliştiricisi olan çevrimiçi bir mağazadır.

Ubisoft Store'da, Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunlar, genişletme paketleri, özel sürümler ve diğer dijital içerikler satın alınabiliyor.

Ubisoft, Sepette %40 İndirim Uyguluyor

Güvenilir olduğu için oyuncular tarafından da çokça tercih edilen bu mağaza, yeni indirimini duyurdu.

Çevrimiçi mağazaya girip iki farklı ürün eklendiğinde, kullanıcıya %40 indirim tanımlanıyor. Örneğin, Prince of Persia The Last Crown ve Assassin's Creed Mirage, her ikisi de 849 TL. Normalde toplamı 1698 TL oluyor fakat indirim sayesinde sepette toplam fiiyat 1.018 TL'ye düşüyor.

Bu indirim, 12 Mart'a kadar devam edecek.