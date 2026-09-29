8 GB RAM'li Android Tablet Tanıtıldı! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Ai+, NovaTab'ı tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip cihazda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen tablette 128 GB depolama alanı mevcut.

Ai+ NovaTab'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11.97 inç

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T760

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Ses: Çift stereo hoparlör

Ai+ NovaTab'ın İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Unisoc T760 işlemcisinden alıyor. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci 2.2 Ghz hıza ulaşabiliyor. Bu işlemci, 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

Ai+ NovaTab'ın Kamera Özellikleri Neler?

Turuncu ve koyu mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan tabletin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Çift stereo hoparlör ile birlikte gelen tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Ai+ NovaTab'ın Bataryası Kaç mAh?

Ai+ NovaTab, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Tablet ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Ai+ NovaTab'ın Yenileme Hızı Nedir?

Ai+'ın yeni Android tableti 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir tablet, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı ekran deneyimi sağlıyor.

Ai+ NovaTab Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Ai+'ın tabletleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ai+ NovaTab'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Ai+ NovaTab'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Ai+ NovaTab'ın Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 187 dolar (9.162 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 218 dolar (10.681 TL)

Editörün Yorumu

Ai+ NovaTab'ın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak. Bu arada 11,97 inç büyüklüğündeki ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli olacaktır.