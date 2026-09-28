Rayman Legends Retold'un Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Rayman Legends Retold'un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri belli oldu. Böylece oyunun kasma, donma veya takılma gibi bir sorunla karşılaşılmaması için en az hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. Ayrıca Rayman Legends Retold'un kaç GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyacağı da açıklandı.

Rayman Legends Retold'un Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i3-7100 3.9 GHz / AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB / AMD Radeon RX-5500 XT 4 GB / Intel Arc A580 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Minimum sistem gereksinimlerinde en az Intel Core i3-7100 3.9 GHz veya AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz işlemcisi bulunuyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX-5500 XT ya da Intel Arc A580 gerekecek. Oyun ayrıca en az 8 GB RAM'e ihtiyaç duyacak.

Rayman Legends Retold'un sorunsuz bir şekilde yüklenebilmesi için en az 10 GB depolama alanına ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli boş alan yoksa artık kullanmadığınız programları ve oynamadığınız oyunları silebilirsiniz. Bunun için ister Windows'un program kaldırma aracını tercihe debilirister program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, kapsamlı temizlik yaparak boş alan miktarını artırıyor.

Rayman Legends Retold'un Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 11 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 3600X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB / AMD Radeon RX-5600 XT 6 GB / Intel Arc A750 8 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

Rayman Legends Retold Fragmanı

Rayman Legends Retold Nasıl Bir Oyun?

Rayman Legends Retold platform türünde bir oyun. Ubisoft tarafından geliştirilen yapımda engelleri aşıp düşmanlarla savaşacağız ve bölümlerde gizli nesneleri toplamaya çalışacağız. Bölümler oldukça hızlı ve akıcı şekilde ilerliyor. Bazı bölümlerde müzik de oynanışın bir parçası hâline gelecek. Karakterin hareketleri ve engeller müziğin ritmiyle uyumlu şekilde ilerleyecek.

Kaliteli grafiklere sahip oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op mod da bulunacak. Dört oyuncuya kadar destekleyecek bu mod sayesinde oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Bu da oynanışı daha eğlenceli hâle getirecektir.

Rayman Legends Retold Ne Zaman Çıkacak?

Rayman Legends Retold, 3 Aralık 2026 tarihinde PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2 için satışa sunulacak. Oyunun şu anda ön sipariş sürecinde olduğunu belirtelim.

Rayman Legends Retold'un Fiyatı Ne Kadar?