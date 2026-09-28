OPPO 16 GB RAM'li Telefon Tanıttı! 120Hz AMOLED Ekran ve Dahası

OPPO, Reno 16t'yi tanıttı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihazda MediaTek taraıfndan geliştirilen güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.

OPPO Reno 16t'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,32 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1216 x 2640 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1800 nit

İşlemci: Dimensity 8550 Super

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6700 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları

Kalınlık: 8.36 mm

Ağırlık: 191 gram

OPPO Reno 16t'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,32 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

OPPO Reno 16t'nin İşlemcisi Nasıl?

Reno 16t'de Dimensity 8550 Super işlemcisi yer alıyor. Bu işlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

OPPO Reno 16t'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada telefoto kamera, görüntü kalitesini bozmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor. Ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OPPO Reno 16t Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Reno 16t'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla OPPO Reno 16t'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Reno 16t'nin Fiyatı Ne Kadar?

OPPO Reno 16t'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3 bin 699 yuan (27 bin TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4 bin 499 yuan (32 bin 848 TL) fiyat etiketi belirlendi.

Editörün Yorumu

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. 120Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.