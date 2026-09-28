MediaTek İşlemcili Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekranı Var

Ai+, Pulse 2 FE isimli yeni bir telefon tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek taraıfndan geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, yüksek yenileme hızıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada telefonda mavi, mor, siyah ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Ai+ Pulse 2 FE'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Helio G81

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Arka Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Hızlı Şarj: 18W

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı NxtQuantum OS

Ai+ Pulse 2 FE'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Helio G81 işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından geliştirilen bu işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ai+ Pulse 2'de Unisoc T7250 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci ise iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Ai+ Pulse 2 FE'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli. Bu arada 6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ai+ Pulse 2, HD+ çözünürlük, 450 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Ai+ Pulse 2 FE'nin Kamera Özellikleri Neler?

Pulse 2 FE'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Ai+ Pulse 2'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ai+ Pulse 2 FE'nin Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı NxtQuantum OS ile birlikte gelen Ai+ Pulse 2 FE, 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Ai+ Pulse 2'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W Hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Ai+ Pulse 2 FE Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Ai+'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Ai+ Pulse 2 FE'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Ai+ Pulse 2 FE'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Ai+ Pulse 2 FE'nin Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ Pulse 2 FE için 104 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Ekran çözünürlüğü her ne kadar günümüz standartlarına göre düşük olsa da telefonda 120Hz yenileme hızı bulunuyor. Bu, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacaktır. 64 GB'ın da depolama alanı için çok yetersiz olduğunu belirteyim. 128 GB bile artık uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Telefonun sosyal medya kullanmak, internetten gezinmek ve Temple Run gibi basit oyunlar oynamak için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.