Xiaomi 18'in Özellikleri Ortaya Çıktı! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi 18'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre yeni amiral gemisi modelinde Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Batarya: 7.200 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 200 MP (1/1.28 inç sensör)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Telefoto Kamera: 200 MP (3x optik yakınlaştırma)

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Xiaomi 18'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Xiaomi'nin yeni telefonu 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık mevcut.

Xiaomi 18'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Bu işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Xiaomi 18'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Ana kamera 1/1.28 inç büyüklüğünde sensöre sahip olacak. Bu arada telefoto kamera 3x optik yakınlaştırma yapabilecek.

Xiaomi 18'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 17 tabanlı HyperOS 4 ile birlikte gelmesi beklenen Xiaomi 18'in 7.2000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. İddiaya göre ayrıca telefon 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak ve kablosuz şarj desteğiyle birlikte gelecek.

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bunların yanı sıra yüksek şarj hızı da önemli bir avantaj.