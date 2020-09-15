AirPods Kullanıcılarının Beklediği Güncelleme Yayınlandı

Apple, AirPods ve AirPods Pro için yeni aygıt yazılımını yayınladı. Uzamsal ses (Spatial audio) ve otomatik aygıt değiştirme özelliği gibi yeni iOS 14 özellikleri kullanıma açıldı. Güncel ürün yazılımı AirPods ve AirPods Pro’yu 3A283 firmware sürümüne yükseltiyor.

AirPods Pro'ya Özel Özellik: Uzamsal Ses (Spatial Audio)

Uzamsal ses özelliği AirPods Pro’ya özel ve AirPods Pro bağlı iken Denetim Merkezi’nden ses seviyesi kaydırıcısına uzun basıp ardından uzamsal ses geçişine dokunularak etkinleştirilebiliyor. Ayrıca Ayarlar menüsünde Bluetooth bölümünden de uzamsal ses kontrollerine ulaşılabiliyor. Apple, bu özelliği “Uzamsal ses ve dinamik kafa izleme özellikleri, sinema deneyimini AirPods Pro’ya taşıyor. 10 Yönlendirmeli ses filtrelerini uygulayıp her bir kulağa giden frekansları ince bir şekilde ayarlayan uzamsal ses özelliği, sesleri istediği her noktaya yerleştirebiliyor ve büyüleyici bir surround ses deneyimi yaratıyor. Uzamsal ses özelliği, AirPods Pro ve iPhone’unuzdaki jiroskopu ve ivmeölçeri kullanarak hem başınızın hem de aygıtınızın hareketlerini izliyor, hareket verilerini karşılaştırıyor, ardından ses alanının yeni bir haritasını çıkararak başınız hareket etse bile ses alanının aygıtınıza göre sabit kalmasını sağlıyor.” olarak tanımlıyor.

AirPods ve AirPods Pro'ya Gelen Yeni Özellik: Otomatik Aygıt Değiştirme

Yeni güncelleme hem AirPods hem de AirPods Pro kullanıcıları tarafından kullanılabilen bir özellik olan otomatik aygıt değiştirme desteğini de getiriyor. Bu özellik, AirPods’un aynı iCloud hesabıyla eşleştirilmiş iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ve Apple Watch arasında otomatik olarak geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Bu yeni özelliklerin kullanılabilmesi için iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 veya macOS 11 Big Sur yüklü olması gerekiyor. AirPods firmware sürümü eşleşen cihazda (iPhone/iPad) Ayarlar - Hakkında - AirPods menüsü altından kontrol edilebiliyor. Mevcut sürüm, ikinci nesil AirPods için 2D15; AirPods Pro için 2D27. Güncelleme otomatik olarak yükleniyor.