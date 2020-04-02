Akıllı Telefon Satışları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

Yeni araştırmalar akıllı telefon satışlarının Koronavirüsün etkisiyle son 10 yılın en düşük seviyesine düşeceğini gösteriyor. Krizin; ekonomik faaliyeti, tedarik zincirini ve tüketici talebini etkilediğinden dolayı piyasanın yüzde 13'ünü yavaşlatacağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda Çin'de iyileşme belirtileri kaydedildi ancak gözlemciler, satış oranlarına ve üretim seviyelerine geri dönüşün, diğer pazarlardaki ve üretim merkezlerindeki sorunlarla dengeleneceğini aktarıyor. 2020'de 2019'a kıyasla yaklaşık bir milyar daha az cihaz satılacak ve toplam rakam 1.57 milyara ulaşacak.

CCS Insight'taki analist başkan yardımcısı Marina Koytcheva, "Çin'den gelen veriler, kilitlenmelerin ve tüketici belirsizliğinin telefonlara olan talep üzerindeki etkisini gösteriyor." diyor. Ayrıca analistler satışlar üzerindeki en büyük zararlı etkinin zayıf talepten gelmesini bekliyor.

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