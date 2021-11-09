Alibaba'nın Kurucusu Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, bir süredir esrarengiz şekilde ortadan kaybolmuş durumdaydı. Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında yaptığı birtakım görüşmeler sonrasında Çin hükümetinin yaptırımlarına maruz kalan Jack Ma, aylar sonra ortaya çıktı.

Jack Ma Aylar Sonra Ortaya Çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasına sayılı günler kala Trump Tower'da Trump ile görüşen Jack Ma, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan vatandaşlar için bir milyon istihdam yaratmayı vaat etmişti. Çin hükümetinin tıpkı diğer herkes gibi medyadan öğrendiği bu görüşme, üst düzey yetkilileri sinirlendirmişti.

Ma'nın Trump ile yaptığı görüşme 09 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşmişti ve bu dönem, Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin sıkı sıkıya gergin olduğu bir süreçti. Nitekim Trump, seçim kampanyaları boyunca, ABD'deki istihdam azalışından Çin'i sorumlu tutmuş ve Çin karşıtı bir tavır sergilemişti.

Ma, geçen yılın ekim ayında Şangay'da yaptığı bir konuşmada mali düzenleme kuruluşlarını yenilikleri engelledikleri gerekçesiyle eleştirmişti ve bu eleştirinin ardından yetkililer, Ma'nın ticari imparatorluğunu daha yoğun bir şekilde ele aldı. Ardından yetkililer Ant Group'un 37 milyar dolarlık halka arzını işlem tarihi planından iki gün önce iptal etti ve Ant Group'un yeniden yapılanması için talimat verdi.

Ayrıca Ma'nın işletmelerine karşı tekelleşme soruşturması başlatıldı ve Alibaba'ya 2,75 milyar dolarlık rekor bir ceza uygulandı. Yaklaşık bir yıldır gündemden çekilen Jack Ma, o zamandan bu yana yatırımcıların endişeli bir havaya bürünmesine neden oldu. Şirket bu süreçte o kadar değer kaybetti ki, Ma'nın kısa bir süre önce ortaya çıkan Mallorca Adası'ndaki görüntüleri şirketin değerini 42 milyar dolar artırdı.

Alibaba'nın kurucu ortaklarından olan Joe Tsai, kısa bir süre önce Ma hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı: "Şu anda göze batmamaya çalışıyor. Onunla her gün görüşüyorum. Jack'in devasa miktarda güce sahip olduğu yönündeki görüş bence pek doğru değil.. O, tıpkı sizin ve benim gibi normal bir kişi."