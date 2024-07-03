Almanya'nın Casus Uyduları: Anten Kilitlendi, Operasyon Tehlikede!

Almanya'nın savunma güçleri için önemli bir adım olan iki yeni casus uydusunun başlangıçta başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirilmesinin ardından, beklenmedik bir sorun ortaya çıktı. OHB tarafından üretilen bu uyduların operasyonel olamaması, Alman askeri yetkilileri ve uzay endüstrisi arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Almanya'nın Yeni Casus Uyduları Sorun Yaşıyor!

Geçtiğimiz yılın Aralık ayının bir gün öncesinde Kaliforniya'dan fırlatılan Falcon 9 roketi ile yörüngeye gönderilen iki SARah uydusu, başlangıçta güvenli bir şekilde yerleştirildiği açıklandı.

Ancak altı ay sonra, uyduların antenlerinin açılamadığı ortaya çıktı. OHB mühendisleri, uyduların yazılımını sıfırlama, titreşim veya sallama manevraları gibi çeşitli yöntemlerle sorunu çözmeye çalıştılar, ancak başarılı olamadılar.

Der Spiegel'in raporuna göre, Alman Bundeswehr'ı (askeri) OHB tarafından inşa edilen bu iki SARah uydusunun operasyonel olmaması nedeniyle şirketi sorumlu tutuyor.

Uyduların, operasyonel hale gelene kadar Alman şirketin mülkiyetinde kalacağı belirtilirken, Almanya'nın OHB'den iki yeni uydunun inşasını talep ettiği ifade edildi.

Şaşırtıcı bir şekilde, kaynaklar, OHB'nin uyduların yerdeki antenlerinin işlevselliğini ve açılma mekanizmasını tam olarak test etmediğini iddia ediyorlar, ancak bu iddia henüz doğrulanabilmiş değil.

Bu gelişmeler, Almanya'nın uzay endüstrisindeki önemli yatırımlarını ve savunma yeteneklerini artırmak amacıyla girişilen stratejik adımlarını ciddi şekilde etkilemiş durumda. OHB'nin bu durumu nasıl çözeceği ve gelecekteki uzay projeleri üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.