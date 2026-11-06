GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Paylaşıldı! Beklenti Tavan Yaptı

GTA 6'nın çıkışına yalnızca iki hafta kaldı. Rockstar Games, merakla beklenen oyun için yeni ekran görüntüleri yayınladı. Görsellerde Jason ve Lucia'nın yanı sıra Vice City'nin farklı bölgeleri, yan karakterler, araçlar ve çevre detayları yer alıyor. Bu resimler, Rockstar'ın oyunun dünyasını ne kadar ayrıntılı hazırladığını bir kez daha gösteriyor.

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntülerinde Neler Var?

Yeni görsellerde özellikle karakter modellemeleri ve çevre tasarımları dikkat çekiyor. Jason'ın kolundaki kıllardan araçların yüzey detaylarına, sokaklardaki NPC'lerin (oyuncu tarafından kontrol edilmeyen karakterler) görünümünden ışıklandırmaya kadar pek çok küçük ayrıntı düşünülmüş durumda.

Işıklandırmanın karakterin tenine ve araç içerisindeki yüzeylere yansıması da görsel açıdan başarılı bir sonuç ortaya koyuyor. NPC tasarımları da en az ana karakterler kadar özenli görünüyor. Sokaklarda karşılaşacağımız karakterlerin farklı yüz hatları, kıyafetleri ve fiziksel özellikleri bulunuyor. Böylece şehirde dolaşırken birbirinin kopyası gibi görünen karakterlerle karşılaşma ihtimali azalıyor.

Çevre tasarımlarında da benzer bir yaklaşım var. Rockstar, Red Dead Redemption 2'de oldukça ayrıntılı bir açık dünya oluşturmuştu. GTA 6'nın yeni görselleri ise bu deneyimin üzerine daha fazlasını koymayı hedeflediğini akıllara getiriyor.

GTA 6 Kaç GB Olacak?

GTA 6'nın PlayStation 5 sürümünün 210 GB dosya boyutuna sahip olacağı iddia edilmişti. GTA 6'nın Xbox Series X/S konsolunda kaç GB yer kaplayacağına dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmamıştı ancak PS5 sürümü için öne sürülen 210 GB'lık boyut göz önüne alındığında Xbox tarafında da benzer miktarda depolama alanına ihtiyaç duyulabilir.

GTA 6'nın Fragmanı

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. PC sürümünün ise 2027 yılının şubat ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu arada GTA 5'in de PC platformuna geç geldiğini belirtelim. Oyunun konsol sürümü 2013'te, PC sürümü ise 2014'te çıkmıştı.

GTA 6 Neler Sunacak?

GTA 6, en iyi açık dünya oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Soygun temasına sahip olacak oyunda aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı görevleri tamamlamaya çalışacağız. Vice City atmosferine sahip kurgusal Leonida eyaletinde geçecek oyunda görevleri yapmanın yanı sıra şehirde özgürce gezebileceğiz. Oyunda Jason ve Lucia isimli iki ana karakter bulunacak. Karakterler arasında kolayca geçiş yapılabilmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bence GTA 6'nın yeni görsellerinde asıl dikkat çeken şey yalnızca grafik kalitesi değil, Rockstar'ın küçük ayrıntılara ayırdığı emek. Red Dead Redemption 2'de de benzer bir özen görmüştük ancak GTA 6'nın çok daha kalabalık ve hareketli bir şehirde aynı seviyeyi yakalamaya çalışması işi biraz daha zorlaştırıyor. Yine de benim merak ettiğim asıl konu, bu görsellerin gerçek oynanış sırasında ne ölçüde korunacağı çünkü etkileyici ekran görüntüleri görmek güzel ama bütün bu detayları akıcı bir şekilde deneyimleyebilmek çok daha önemli.