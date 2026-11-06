Samsung'dan Yeni Telefon Geliyor! Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni telefonu Galaxy A38'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı. İddiaya göre bütçe dostu Android telefon, serinin bir önceki modeli Galaxy A37'den daha yüksek bir batarya kapasitesi ile birlikte gelecek. Peki, Galaxy A38'in bataryası kaç mAh olacak?

Samsung Galaxy A38'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Samsung Galaxy A38'in 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Samsung Galaxy A37'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Bu da kâğıt üzerinde yüzde 20'lik bir artış olacağı anlamına geliyor.

Batarya kapasitesinin yanı sıra işlemci verimliliği, ekranın güç tüketimi ve yazılım optimizasyonlarının da pil ömrünü belirleyen önemli faktörler arasında yer aldığını belirtelim. Uzun pil ömrü, gün içinde sosyal medya kullanan, video izleyen, internette gezinen veya sık sık mobil oyun oynayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Samsung Galaxy A38'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor.

Cihazın ön yüzeyinde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy A37'de de aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti. Önceki modelin 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabildiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy A38 Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A38'in 2027 yılının Mart veya Nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hıız ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Galaxy A37, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy A38 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A37, Galaxy A56 5G ve Galaxy A17 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy A38'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy A38'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Serinin önceki modeli 5.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte gelmişti. Yeni telefon ise 6.000 mAh kapasitesi sayesinde daha uzun bir pil ömrü sunacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada cihazda ultra geniş açılı ve makro kameralarının yer almasının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.