Star Wars Hayranları Sabırsız: Yeni Oyun Çok Yakında Duyurulabilir

Star Wars Jedi serisinin üçüncü oyunu eli kulağında olabilir. Bloomberg'den Jason Schreier, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Star Wars Jedi 3'ün geliştirme sürecinde oldukça ilerlediğini ve yakında resmen duyurulabileceğini söyledi.

Hatırlatmak gerekirse, EA ve Respawn, yeni Star Wars Jedi oyununun geliştirildiğini zaten doğrulamıştı ama şu ana kadar oyuna ait bir fragman, oynanış görüntüsü, çıkış tarihi veya resmî isim paylaşılmadı. Schreier'in son açıklaması ise bu sessizliğin çok uzun sürmeyebileceğine işaret ediyor.

Star Wars Jedi 3 Ne Zaman Duyurulacak?

Jason Schreier, Star Wars Jedi 3'ün geliştirme sürecinin epey ilerleme kaydettiğini belirtmiş olsa da net bir tarih belirtmedi fakat açıklamaya göre oyun çok yakın bir zamanda resmen duyurulabilir. Bununla birlikte Star Wars Jedi 3'ün çıkış tarihi gibi detaylar da açıklığa kavuşabilir.

Bu arada belirtmekte fayda var ki Schreier aynı paylaşımda Star Wars Battlefront 3'ün henüz geliştirmeye bile başlamadığını söyledi. Aslına bakarsanız EA'in yeni bir Battlefront oyunu üzerinde çalışmayı planladığına yönelik söylentiler son zamanlarda epey yaygınlaşmıştı. Jedi serisinin geleceği konusunda da soru işaretleri haklı olarak soru işaretlerimiz vardı. Görünen o ki iki proje aynı noktada değil. Star Wars Jedi 3 geliştirme süreci açısından çok daha ileride.

Cal Kestis'in Hikâyesi, Star Wars Jedi 3 ile Bitecek mi?

2019 yılında çıkan Star Wars Jedi: Fallen Order, Order 66 sonrasında hayatta kalmaya çalışan genç Jedi Cal Kestis'in hikâyesini anlatıyordu. Oyuncular, İmparatorluk güçlerinden saklanan Cal'ın Jedi geçmişiyle yeniden bağ kurmasına ve hayatta kalmasına yardımcı oluyordu.

2023 yılında çıkan Star Wars Jedi: Survivor ile bu hikâye kaldığı yerden devam etti. İlk oyuna göre daha çok keşfedilecek alana yer verilirken ışın kılıcı dövüşleri de odak noktasında yer aldı. Yeni oynanış mekanikleri sunan yapımın üçüncü bir oyun için de yeterince açık kapı bıraktığını söyleyebiliriz.

Serinin devamıyla ilgili bir başka gelişmeler de var. Hatta bir gelişme, bizzat Disney cephesinden geldi. Disney temsilcilerinden biri, 2026 yılında yaptığı açıklamada daha fazla Cal Kestis'in hikâyesi göreceğimize işaret etmişti. Bu da oyunların ötesinde de planların olduğuna işaret ediyor.

Cal Kestis Bir Filmde veya Dizide Görünebilir mi?

Star Wars Jedi 3'ün Cal Kestis'in oyunlardaki hikâyesini tamamlaması bekleniyor. Fakat bu durum, karakterin Star Wars evreninden sonsuza kadar ayrılacağı anlamına gelmiyor. Son dönemde Cal'ın bir canlı aksiyon filminde veya dizisinde yer alabileceğine yönelik tahminler gündemde.

Karakteri oyunlarda canlandıran Cameron Monaghan da daha önce böyle bir ihtimale sıcak baktığını ifade etmişti. Elbette ki Disney tarafından bu yönde doğrulanmış bir proje yok. Şimdilik elimizdeki en somut bilgi, şirketin Cal Kestis'in hikâyesini devam ettirmek istediğini gösteren açıklaması.

Star Wars Jedi 3'te Türkçe Dil Desteği Olacak mı?

Star Wars Jedi 3'te Türkçe dil desteği henüz doğrulanmadı. Fakat Türkçe dil desteği konusunda beklentileri en azından şu aşamada çok yüksek tutmamakta fayda var. Bunun sebebi, serinin önceki oyunları. Ne Star Wars Jedi: Fallen Order ne de Star Wars Jedi: Survivor'da arayüz, seslendirme ya da altyazı için Türkçe dil desteği yer almadı. Muhtemelen yeni oyunda da Türkçe dil desteği göremeyeceğiz.

Editörün Yorumu

Bu serinin arkasında gerçekten çok büyük bir oyuncu kitlesi var. Daha önce ortaya çıkan satış miktarları, bunu zaten yeterince ortaya koyuyor. Geliştiricinin her yeni oyun da oyunculara istediklerini vermeleri de bu zamana kadar seriye olan ilginin hep yüksek olmasını sağladı. Açıkçası ben de bu oyunculardan biriyim ve serinin çoğu hayranı gibi benim de yeni oyundan beklentilerim çok yüksek. Umuyorum ki oyunun çıkışı için çok uzak bir tarih belirlenmez, biz de kısa süre içinde hasret gidermeye başlarız.