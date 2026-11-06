Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Arabalar: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Bununla birlikte en çok satılan lüks arabalar belli oldu. Paylaşılan listeye göre MINI'nin bir otomobili zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Jeep, Mercedes-Benz, BMW, Volvo ve Cupra dahil olmak üzere pek çok markanın arabaları da bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Hangi Lüks Arabalar Satıldı?

Sıra No Otomobil Adı Ekim Satış Adedi Ocak-Ekim Satış Adedi Fiyat 1 MINI COUNTRYMAN 132 8.549 3.528.600 TL 2 BMW X1 2.212 7.804 5.638.800 TL 3 VOLVO EX30 346 5.912 2.472.390 TL 4 CUPRA FORMENTOR 796 5.293 2.860.100 TL 5 JEEP COMPASS 401 4.419 2.883.000 TL 6 BMW 3 SERİSİ 218 4.091 5.886.300 TL 7 MERCEDES-BENZ GLB 496 3.551 4.661.000 TL 8 MERCEDES-BENZ C SERİSİ 392 3.313 6.550.000 TL 9 MERCEDES-BENZ E SERİSİ 241 3.234 8.689.000 TL 10 MERCEDES-BENZ CLA 286 3.035 4.449.000 TL

MINI Countryman, Ekim ayında 132 satış adedi, Ocak ve Ekim ayları arasında ise 8 bin 549 satış adedine ulaştı. Bu otomobil 3 milyon 528 bin 600 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu otomobili BMW X1 takip etti. Bu araba geçtiğimiz ay 2 bin 212 adet, Ocak-Ekim döneminde ise 7 bin 804 adet satıldı. Bu araba 5 milyon 638 bin 800 TL'ye satılıyor.

Volvo EX30 Ekim ayında 346 satış adedine, Ocak ve Ekim ayları arasında ise 5 bin 912 satış adedine ulaştı. Bu araba 2 milyon 472 bin 390 TL'ye satılıyor. Cupra Formentor'un Ekim ayında 796 adet, Ocak-Ekim 2026 döneminde ise 5 bin 293 adet satıldığı açıklandı. Otomobil şu anda 2 milyon 860 bin 100 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Türkiye'de En Çok Lüks Araba Satan Markalar Hangileri?

Sıra No Marka Adı Ekim Satış Adedi Ocak-Ekim Satış Adedi 1 MERCEDES-BENZ 2.685 23.713 2 BMW 3.259 19.667 3 VOLVO 1.370 14.609 4 AUDI 729 12.988 5 MINI 157 8.781 6 JEEP 542 6.819 7 CUPRA 950 6.475 8 LAND ROVER 91 1.053 9 PORSCHE 111 1.048 10 ALFA ROMEO 77 965

Türkiye'de Ocak-Ekim aylarında en çok lüks satan otomobil markası Mercedes-Benz oldu. Almanya merkezli şirket, Ocak-Ekim 2026 döneminde ise 23 bin 713 adet lüks araba sattı. BMW, en fazla lüks satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. BMW markasının Ocak-Ekim 2026 döneminde 19 bin 667 adet lüks otomobil sattığı açıklandı.

Volvo, geçtiğimiz ay 1.370 adet, Ocak ve Ekim ayları arasında ise 14 bin 609 adet lüks otomobil sattı. Audi'nin Ekim ayında 729 adet, Ocak-Ekim 2026 döneminde ise 12 bin 988 adet lüks araba sattığı belirtildi. Listede ayrıca MINI, Jeep, Cupra, Land Rover, Porsche ve Alfa Romeo dahil olmak üzere pek çok marka bulunuyor.

Editörün Yorumu

Listeyi göz önünde bulundurduğumda BMW X1'in önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Eylül ayında 76 adet satılan otomobil, geçtiğimiz ay 2 bin 212 satış adedine ulaştı. Böylece X1, Ocak-Ekim 2026 döneminde toplamda 7 bin 804 adet satıldı. Bu arada Eylül ayında 627 adet satılan Cupra Formentor ise Ekim ayında 796 satış adedine ulaşmayı başardı.