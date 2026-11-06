iPhone 18 Pro'ya Aşırı Benzeyen Telefon Tanıtıldı! Fiyatı Çok Uygun

Akıllı telefonlar söz konusu olduğunda donanıma daha çok öncelik veririz ama bazı cihazlarda tasarım, donanımın da önüne geçebiliyor. Oukitel de yeni C18 modelinde bu yola başvurmuş durumda. Telefonun arka tarafına baktığınızda gözlerinizin önüne neredeyse direkt iPhone 18 Pro geliyor.

Benzer olmasına benzer ama başta da belirttiğimiz gibi, donanım biraz geri planda. Öyle ki arka tarafta üçlü kameraya sahip gibi görünse de aslında sadece bir kamera yer alıyor. Cihaz, giriş seviyesi bir model. Android 16 işletim sistemi, 5.000 mAh batarya kapasitesi ve Gemini destekli yapay zeka özellikleri ile geliyor.

Oukitel C18'in Özellikleri Neler?

Özellik Oukitel C18 Ekran 6,51 inç IPS LCD Çözünürlük 540 x 1200 piksel Yenileme hızı 60Hz Ekran parlaklığı 450 nit İşlemci Unisoc T310 CPU 4 çekirdek GPU PowerVR GE8300 Fiziksel RAM 4 GB Depolama 64 GB / 128 GB Hafıza kartı 1 TB'a kadar microSD Arka kamera 13 MP, f/2.2, otomatik odaklama Ön kamera 5 MP, f/2.2 Batarya 5.000 mAh Şarj 10W İşletim sistemi Android 16 Yapay zekâ Gemini entegrasyonu SIM Çift SIM Mobil bağlantı 4G LTE Wi-Fi Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 Bağlantı noktası USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi Konumlandırma GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo Boyutlar 163,6 x 75,9 x 9,3 mm Ağırlık 198 gram Renkler Kırmızı, gümüş, mavi, siyah

Oukitel C18'in Ekran Özellikleri Neler?

Oukitel C18, 6,51 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. 540 x 1200 piksel çözünürlük sunan cihazın yenileme hızı ise 60Hz şeklinde. Bu çözünürlük, ekran boyutu düşünüldüğünde çok yüksek sayılmaz. Yaklaşık 202 PPI piksel yoğunluğu sunan panelde özellikle küçük yazılarda ve ince detaylarda daha keskin ekranlara kıyasla fark hissedilebilir. Video izlemek ve çok yüksek güç tüketmeyen uygulamaları kullanmak için yeterli ancak yüksek çözünürlüklü video izlemeyi sevenlerin beklentisini karşılamayabilir.

Unisoc T310 İşlemcisi Günlük Kullanım İçin Yeterli mi?

Oukitel C18, Unisoc T310 işlemci ile geliyor. Dört çekirdekli ve giriş seviyesinde konumlanan bir işlemci olduğunu belirtelim. 2,0GHz hızında çalışan bir Cortex-A75 çekirdeğine ve 1,8GHz hızında çalışan üç Cortex-A55 çekirdeğine sahip. Cihazda PowerVR GE8300 GPU kullanılıyor.

Bu işlemciden beklentiyi çok yüksek tutmamak gerekiyor. WhatsApp, sosyal medya uygulamaları, web tarayıcısı ve benzeri uygulamalarda iş görebilir. O yüzden günlük kullanım için gayet yeterli. Ama aynı anda çok sayıda uygulama çalıştırmak veya cihazı epey zorlayan oyunlara yönelmek istediğinizde işlemcinin sınırlarını anında hissedebilirsiniz.

Oukitel C18'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arkasında üç kamera varmış gibi görünen tasarıma rağmen kullanılabilir tek bir arka kamera var. Bu kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip ve 13 megapiksel çözünürlüğünde. Otomatik odaklama desteği de mevcut.

Ön taraftaysa yine 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Kamera uygulamasında portre, güzellik, HDR, panorama ve profesyonel modlar bulunuyor.

13 megapiksel çözünürlük, size telefonun iyi fotoğraf çekeceğini düşündürmesin. Sensörün boyutu, görüntü işleme yazılımı ve ışık koşulları da sonucu etkiliyor. C18'in kamera performansını değerlendirmek için henüz bağımsız çekim testleri olmadığı için kamera kalitesi hakkında yorum yapmak için de erken sayılır. Özellikle gece çekimlerine bakmak şart.

Oukitel C18'in Bataryası Kaç mAh?

Cihaz, 5.000 mAh kapasiteli batarya kapasitesine sahip. Giriş seviyesi işlemcisi ve yüksek çözünürlüklü olmayan ekranı düşünüldüğünde pil ömrü konusunda avantajlı olabilir. Markaya gröe telefon, 700 saate kadar boşta durabiliyor. Ayrıca 35 saate kadar konuşma ve 10 saate kadar video oynatma süresi sunuyor.

Şarj tarafında ise biraz sabırlı olmanızın gerektiğini belirtmekte fayda var. C18 sadece 10W şarj desteğine sahip. Oukitel'in verilerine göre bataryanın yüzde 50 seviyesine ulaşması 1,5 saat, tamamen dolması ise yaklaşık 3,5 saat sürüyor. Bu değerlerden de anlaşılacağı üzere, şarj konusunda iddialı bir model olduğu söylenemez.

Oukitel C18'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

C18'in arka tarafında sol üst köşeye yerleştirilmiş dikdörtgen bir kamera modülü mevcut. Üç dairesel parçanın üçgen şeklinde sıralandığı bu kısım, LED flaşla birlikte ilk bakışta birden fazla kamera varmış gibi hissettiriyor.

İki tonlu arka kapak, çıkıntılı kamera bölümü ve düz kenarlar da bu tasarımı tamamlayan unsurlar arasında. Kırmızı, gümüş, mavi ve siyah renk seçenekleriyle sunulan telefonun 198 gram ağırlığında ve 9,3 mm kalınlığında olduğunu da not düşelim.

Oukitel C18'in Fiyatı Ne Kadar?

Oukitel'in resmî çevrim içi mağazasında C18 için 179.99 dolar fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Yani bu da güncel kurla ele aldığımızda 9 bin 27 TL'ye denk geliyor. Ama bu direkt Türkiye satış fiyatı değil. Vergiler, gümrük, kargo ve olası ithalat masrafları eklendiğinde nihai Türkiye fiyatı daha da yüksek olacaktır. Kabaca bir hesaplamayla 18 bin TL'lik bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu eklemelere rağmen oldukça bütçe dostu kalmaya devam ediyor.

Oukitel C18 Türkiye'de Satılacak mı?

Oukitel C18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında resmî açıklama yapılmadı fakat markanın şu anda 512 GB depolamaya sahip Oukitel WP60 dahil olmak üzere çeşitli modellerine Türkiye'deki çevrim içi mağazalar üzerinden erişmek mümkün. Bunları göz önüne aldığımızda yeni telefonun da Türkiye'ye gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Oukitel C18, ilk bakışta tasarımıyla dikkat çekmeye çalışsa da teknik özelliklerine baktığımızda epey temel bir model olduğunu gösteriyor. Özellikle Unisoc T310 işlemci, 4 GB RAM ve 540p çözünürlüklü ekran, cihazın genel tüketiciye hitap etmediğini açıkça gösteriyor.

5.000 mAh batarya, Android 16 ve microSD desteği günlük kullanım açısından olumlu bir izlenim verdiğini söyleyebilirim. Kulaklık girişinin bulunması da kablolu kulaklık kullananlar açısından artı. Öte yandanx 10W şarj, 60Hz ekran ve sadece tek arka kamera gibi özellikleri nedeniyle çoğu bütçe dostu telefonun yanında rekabet gücü çok düşük bir model olarak kaldığını belirtmeliyim.

Evet, iPhone benzeri tasarım güzel görünebiliyor fakat telefonlar artık elimiz kolumuz olmuş durumda. İhtiyaçlarımıza karşılık vermeyen, beklentilerimizi karşılamayan bir telefona sırf tasarımı için uygun fiyatlı da olsa ödeme yapmak, uzun vadede pek mantıklı gelmiyor.