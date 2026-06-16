Disney, Popüler Türk Dizisinin Fişini Çekti! Yeni Sezon İptal

Türkiye'nin en popüler dijital akış platformlarından biri olan Disney Plus, bugüne kadar birçok yerli dizi ve filme ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri de Hazal Kaya ile Ali Atay'ın bulunduğu Sekizinci Aile oldu. İlk bölümü Kasım 2025'te izleyiciyle buluşan komedi dizisinin 2. sezonu merakla bekleniyordu. Ancak ortaya çıkan son bilgilere göre Sekizinci Aile'nin 2. sezonu iptal edildi.

Sekizinci Aile'nin 2. Sezonu Neden İptal Edildi?

Dizi ve film dünyasıının güvenilir kaynaklarından Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin 2. sezonu için çekimler dün başlayacaktı. Ancak dizinin bütçe engeline takldığı ve bu nedenle yeni sezonun iptal edildiği öne sürüldü. Normal Film ve 25 Film'in ortam yapımcılığını üstlendiği geniş kadrolu bu dizinin artan prodüksiyon ve oyuncu maliyetleri nedeniyle gerekli yüksek bütçe Disney Plus tarafından kabul edilmedi.

Bu doğrultuda en popüler Türk komedi dizileri arasında yer alan Sekizinci Aile'nin şimdilik tek sezonla sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda Disney Plus'ın artan maliyetlere rağmen kararını değiştirip diziye devam onayı verip vermeyeceği ya da yapımın başka bir platform tarafından sahiplenilip sahiplenilmeceği ise belirsizliğini koruyor.

Sekizinci Aile Nasıl Bir Dizi?

Sekizinci Aile, bir tekstil atölyesinde bornoz ve havlu üreterek işe başlayan Basmacıgil ailesinin icat ettikleri kurşun geçirmez içlik sayesinde dünyanın en güçlü ailelerinden birine dönüşmesini anlatan absürt komedi türünde bir dizi. Yapımın popüler dizi ve film değerlendirme platformu IMDb'de 10 üzerinden 5,5 puana sahip olduğunu belirtelim.

Sekizinci Aile Oyuncuları Kimler?

Haluk Bilginer

Melisa Döngel

Hazal Kaya

Ali Atay

Mehmet Özgür

Serhan Keskin

Ercan Kesal

Alper Baytekin

Erdem Şenocak

Cihan Talay

Editörün Yorumu

Son yıllarda Türkiye'de yalnızca sinema alanında değil, pek çok sektörde maliyetler önemli ölçüde arttı. Bu durum Netflix ve Disney Plus gibi büyük dijital yayın şirketlerinin içerik yatırımlarını da doğrudan etkiliyor. Geniş oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonuyla dikkat çeken Sekizinci Aile de doğal olarak en maliyetli yapımlar arasında yer alıyordu.