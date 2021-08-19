Günümüzün en büyük şirketleri arasında yer alan ve e-ticaret sektörünün lideri konumundaki Amazon, fiziksel mağaza açmaya hazırlanıyor olabilir. Peki dünyanın en büyük e-ticaret platformunun çevrim içi alışverişten fiziki mağazalara doğru yönelmesinin ardında yatan sebepler neler?

Amazon Fiziksel Mağazalar için Hazırlık Yapıyor

Geçtiğimiz saatlerde ortaya atılan bazı yeni iddialara göre Amazon, Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç tane büyük ölçekli mağaza açmaya hazırlanıyor. Başlangıçta Ohio ve California'da olacağı iddia edilen mağazaların 'en iyi markalardan' giyim, ev eşyası ve elektronik ürünler satacağı belirtiliyor.

Tabii ki şirket tarafından atılan bu adım çevrim içi alışverişten vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Aksine, pazarın dahil olmadıkları tarafına da yatırım yapılmak isteniyor diyebiliriz.

Mağazalarla ilgili iddia edilen veriler, her birinin ortalama bir alışveriş merkezinin üçte biri boyutunda olacağını işaret ediyor. Yani ortalama bir alışveriş merkezinden çok daha küçük ancak ortalama bir mağazadan çok daha büyük bir alan olduğunu söyleyebiliriz.

Pandemi nedeni ile satışların çakıldığı geleneksel mağazacılık tarafında işlerin pek de yolunda gitmediği aşikar. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki on binlerce mağaza kepenk kapattı. Bunların arasında JC Penney ve Neiman Marcus Group gibi büyük şirketler de yer alıyordu.

Öte taraftan çevrim içi alışverişe yönelik kayan tutumlar, e-ticaret sektöründe ciddi patlamalara neden oldu. Sadece Amazon, bu süreçte milyarlarca dolarlık karlara imza attı ve kurucusu Jeff Bezos'ın serveti rekor seviyeye yükseldi. Öyle ki, uzay yolculuğunu finanse edebilecek kadar.

Buna karşın, hayır.

Amazon zaten pandemiden de önce fiziksel mağazalara yönelik isteklere ve heveslere sahipti. Nitekim 2017 yılında 13.4 milyar dolar ödeyerek aldıkları Whole Foods, bunun en bariz örneklerinden birisini temsil ediyor. Daha yakın zamanlarda ise ABD'de ve İngiltere'de kasiyersiz Amazon GO mağazaları açılmıştı.

Görünüşe göre büyük mağazalar, bazı ürünleri almadan önce denemek istemekten kaynaklanan temel bir ihtiyaca hitap ediyor. Bu durum özellikle giyim kategorisinde geçerli diyebiliriz. Ayrıca şirket, kendi ürünlerini sergilemenin ikinci bir yoluna da kavuşmuş olacak.

Peki siz söz konusu iddialar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Amazon'un fiziksel mağaza yönelimi daha fazla ilerleyebilir mi yoksa sadece birkaç mağazadan mı ibaret kalacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.