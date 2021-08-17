Amazon Türkiye, 2021'de En Çok Satan Kitapları Açıkladı

Amazon Türkiye, 2021'de en çok satan kitaplar listesini paylaştı. Liste, Ocak 2021 tarihinden itibaren dikkate alınarak hazırlandı. Listenin ilk sırasında ise Jules Verne'den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler yer aldı.

Amazon'un 2021'de En Çok Satan Kitaplar Listesi

1984 – George Orwell

Altıncı Koğuş – Anton Pavloviç Çehov

Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) – Victor Hugo

Dune – Frank Herbert

Fahrenheit 451 – Ray Bradbury

Hayvan Çiftliği – George Orwell

İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy

Mutlu Olma Sanatı – Arthur Schopenhauer

Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski

Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler – Jules Verne

Yukarıdaki liste, kitapların en çok satandan en az satana göre değil, alfabetik sırasına göre sıralanması ile hazırlandı. Bununla birlikte yukarıdaki bütün kitaplar Amazon Türkiye'nin 2021'de en çok sattığı kitaplar arasında yer aldı.

Amazon, Ocak 2021'den bu yana yılın en çok satan kitaplarının bir listesini hazırladı. Daha çok edebiyat ve kurgu eserlerin ağırlıkta olan listenin ilk sırasında yer alan kitap Jules Verne'den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler oldu.

Arthur Schopenhauer'in Mutlu Olma Sanatı, George Orwell'ın 1984'ü, Anton Pavloviç Çehov'un altıncı Koğuş'u ve Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı kitabı, öne çıkan diğer kitaplar oldu.

Amazon, Okula Dönüş Kampanyasını da Duyurdu

Amazon, Okula Dönüş kampanyasının bir parçası olarak çok satanlar, klasikler, ders kitapları, en sevilen çocuk kitapları ve çok daha fazlasını içeren kampanyasını duyurdu. Kampanyaya katılacak kişileri çok satan kitaplarda %70'e, eğitim kitaplarında %50'ye, yabancı dilde kitaplarda %40'a HP dizüstü bilgisayarlarda %20'ye, kalem ve kırtasiye ürünlerinde %50'ye varan indirim bekliyor.

İndirim hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.