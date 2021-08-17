Amazon Türkiye, 2021'de En Çok Satan Kitapları Açıkladı
Amazon Türkiye, 2021'de en çok satan kitaplar listesinde yer alan kitapları açıkladı. Peki, Ocak 2021'den bu yana Amazon Türkiye en çok hangi kitabı sattı?
Amazon Türkiye, 2021'de en çok satan kitaplar listesini paylaştı. Liste, Ocak 2021 tarihinden itibaren dikkate alınarak hazırlandı. Listenin ilk sırasında ise Jules Verne'den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler yer aldı.
Amazon'un 2021'de En Çok Satan Kitaplar Listesi
- 1984 – George Orwell
- Altıncı Koğuş – Anton Pavloviç Çehov
- Bir İdam Mahkumunun Son Günü (Hasan Ali Yücel Klasikleri) – Victor Hugo
- Dune – Frank Herbert
- Fahrenheit 451 – Ray Bradbury
- Hayvan Çiftliği – George Orwell
- İnsan Neyle Yaşar? – Lev Nikolayeviç Tolstoy
- Mutlu Olma Sanatı – Arthur Schopenhauer
- Suç ve Ceza – Fyodor Dostoyevski
- Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler – Jules Verne
Yukarıdaki liste, kitapların en çok satandan en az satana göre değil, alfabetik sırasına göre sıralanması ile hazırlandı. Bununla birlikte yukarıdaki bütün kitaplar Amazon Türkiye'nin 2021'de en çok sattığı kitaplar arasında yer aldı.
Amazon Prime Video Ağustos 2021 İçerikleri Açıklandı
Amazon Prime Video Ağustos 2021 takvimi paylaşıldı. Peki, ağustos ayında popüler dijital yayın platformunun kütüphanesine hangi yeni içerikler eklendi ve eklenecek? Henüz bir Prime abonesi değilseniz aylık 7,90 TL'ye Prime üyeliği satın alarak ücretsiz oyun, oyun içi içerikler, üyelere özel indirimler ve aşağıdaki içerikler de dahil olmak üzere yeni ve popüler film ve dizilerden oluşan içerik kütüphanesinden yararlanabilirsiniz.
Amazon, Ocak 2021'den bu yana yılın en çok satan kitaplarının bir listesini hazırladı. Daha çok edebiyat ve kurgu eserlerin ağırlıkta olan listenin ilk sırasında yer alan kitap Jules Verne'den Zacharius Usta: Kısa Hikâyeler oldu.
Arthur Schopenhauer'in Mutlu Olma Sanatı, George Orwell'ın 1984'ü, Anton Pavloviç Çehov'un altıncı Koğuş'u ve Victor Hugo'nun Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı kitabı, öne çıkan diğer kitaplar oldu.
Amazon, Okula Dönüş Kampanyasını da Duyurdu
Amazon, Okula Dönüş kampanyasının bir parçası olarak çok satanlar, klasikler, ders kitapları, en sevilen çocuk kitapları ve çok daha fazlasını içeren kampanyasını duyurdu. Kampanyaya katılacak kişileri çok satan kitaplarda %70'e, eğitim kitaplarında %50'ye, yabancı dilde kitaplarda %40'a HP dizüstü bilgisayarlarda %20'ye, kalem ve kırtasiye ürünlerinde %50'ye varan indirim bekliyor.
İndirim hakkında ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki listeyi inceleyebilirsiniz.
- Çok satan kitaplarda %70’e varan indirim
- Yabancı dilde kitaplarda %40’a varan indirim
- Seçili eğitim kitaplarında %50’ye varan indirim
- Seçili oyuncak ve yapbozlarda %45’e varan indirim
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- MSI bilgisayarlarda %30’a, monitörlerde %20'ye varan indirim
- Seçili sanat malzemelerinde %50’ye varan indirim
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