Amazon'da Göreceğiniz Ürünler Sizi Tedirgin Edebilir

Amazon, yapay zeka destekli reklam videoları oluşturma sistemini platforma entegre etti. Artık bir ürünün tanıtım videosunu izliyorsanız, bu videonun yapay zeka ile yapılmış olma ihtimali artacak.

Veo 3 Tarzı Gerçekçi Video Reklamlar

Amazon'un yeni video oluşturma sistemi sayesinde, gerçek olup olmadığı anlaşılmayan, yapay zeka destekli reklam videoları oluşturulacak. Üstelik bu videolar, profesyonel reklam ajansları tarafından yapılmış gibi görünecek.

Videolarda yer alan ürünler, sadece masada spot bir ışıkla aydınlatılmıyor. Örneğin bir akıllı saat almak istiyorsunuz. Yapay zekayla oluşturulmuş videolarda gerçek bir insanın bu saati koluna taktığını, evirip çevirerek ürünü size tanıttığını görebilirsiniz — ancak bunların hiçbiri gerçek olmayacak.

Bildiğiniz üzere Google'ın yapay zeka destekli Veo 3 aracı da 8 saniyeye kadar gerçekçi videolar oluşturmanızı sağlıyor. Üstelik bu videolara Türkçe dublaj da yapılıyor. Amazon'da henüz bu kadar kapsamlı bir sistem bulunmasa da, yakın zamanda aracın güçlendirilmesi an meselesi olacak gibi duruyor.

Yapay Zeka ile Birden Fazla Sahneli Video Üretimi

Amazon, video oluşturma aracını tamamen ücretsiz bir şekilde açtı. Platformda yer alan sayısız satıcı, yapay zekanın yardımıyla yalnızca 5 dakika içinde ürünlerinin reklamını yapacak. Müşteri gözünde ise "Bu video gerçek mi, ürün gerçekten var mı?" endişeleri baş gösterecek.

Amazon, bu aracın çoklu sahneleri de desteklediğini duyurdu. Sadece sıfırdan video oluşturmakla da kalmıyor; bu araç, elinizdeki tanıtım videolarını da düzenleme imkanı veriyor. Kendiniz bir satıcı olarak video çektiyseniz, yapay zeka bu videoları analiz ediyor ve dikkat çekici reklamlar haline getiriyor.

Sizce Amazon'un yeni özelliği, satıcıların güvenilirliğini zedeler mi? Siz böyle bir sistemin varlığını öğrendikten sonra, internette gördüğünüz ürünlere aynı gözle bakar mıydınız? Yorumlarda buluşalım.