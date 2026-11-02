PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Şampiyonu ULF Esports Oldu

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ULF Esports, 29-30 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar Büyük Finalleri’ni kazanarak PMGC 2026 Büyük Finalleri’ne doğrudan katılma hakkı elde etti. İlk günü puan farkıyla lider bitiren ekip, ikinci gün de zirvedeki yerini korudu.

PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar’da Kaç Takım Yarıştı, Ödül Havuzu Ne Kadardı?

İstanbul’daki finalde 11 profesyonel ekip ile bölge elemelerini geçen beş amatör takım karşılaştı. Turnuva boyunca mentorlardan destek alan amatörler, profesyonel rakipleriyle birlikte kupa ve 1 milyon TL’lik ödül havuzundan pay almak için yarıştı.

Yükselen Yıldızlar Finalini Kaç Kişi İzledi?

aİki gün süren finali İstanbul’da yaklaşık 2 bin esporsever izledi. Barış G, Vural Üzül, Doğukan Buny, Rohan ve Tayfa Gaming, sahnedeki Watch Party etkinliğinde maçları seyircilerle birlikte takip etti. Ziyaretçiler maç aralarında takım stantlarını gezdi ve refleks oyunlarında yarıştı. Organizasyonun sponsorları arasında REDMAGIC, VOID, EXVEGA, İtopya ve Red Bull yer aldı.

PMGC 2026’da Türkiye’yi Hangi Takımlar Temsil Edecek?

Türkiye, 2026 PUBG MOBILE Global Championship’te (PMGC) altı takımla yer alacak. Takımların turnuvaya başlayacağı aşamalar şöyle sıralanıyor.

Büyük Finaller: ULF Esports

ULF Esports Gauntlet Aşaması: S2G Esports ve Gaming Stars

S2G Esports ve Gaming Stars Grup Aşaması: BUF Esports, Selibon Esports ve BRX MSM Esports

PMGC 2026 Büyük Finalleri Ne Zaman Ve Nerede Oynanacak?

PMGC 2026 Büyük Finalleri, 11-13 Aralık 2026 tarihlerinde İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Takımlar, dünya şampiyonluğu ve 3 milyon dolarlık ödül havuzundan pay almak için mücadele edecek. Üç günlük programda konserler ve içerik üreticileriyle buluşmalar da yer alacak.

PMGC 2026 Final Biletleri Nereden Alınır, Erken Satış Ne Zaman Biter?

Final biletleri PUBG MOBILE Espor Türkiye’nin internet sitesinden alınabiliyor. 24 Ekim’de başlayan erken satış dönemi 6 Kasım’da sona erecek. 7 Kasım’dan itibaren normal dönem fiyatları geçerli olacak.

Alan Walker’ın sahne alacağı PUBG MOBILE WOW Party’ye de katılmak isteyenler için özel bir paket satışta. Paket hem Büyük Finaller’e hem de partiye giriş sağlıyor. PMGC 2026 biletleri için PUBG MOBILE Espor Türkiye