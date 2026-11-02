Apple'ın En Güçlü Cihazları Açıklandı! Listede iPhone Duo da Var

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Böylece en güçlü Apple cihazları belli oldu. Çok güçlü işlemcilere sahip iPhone 18 Pro Max ve iPhone 18 Pro ilk beşe girdi. Listede Apple'ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da bulunuyor. Listenin büyük bir kısmını ise M serisi işlemcilere sahip iPad modelleri oluşturdu.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Güçlü Ürünleri Hangileri?

iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 694 bin 360 puan iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 660 bin 185 puan iPhone 18 Pro Max: 3 milyon 421 bin 737 puan iPhone 18 Pro: 3 milyon 420 bin 575 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 3 milyon 100 bin 117 puan iPad Air 2026 (11 inç): 3 milyon 88 bin 801 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 3 milyon 42 bin 283 puan iPhone Duo: 2 milyon 999 bin 438 puan iPad Air 2026 (13 inç): 2 milyon 985 bin 680 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 678 bin 317 puan

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında iPad Pro 2025 (11 inç) yer aldı. Bu tablet 3 milyon 694 bin 360 puana ulaşmayı başardı. Bu tablet gücünü M5 işlemcisinden alıyor. İkinci sırada 3 milyon 660 bin 185 puan ile iPad Pro 2025 (13 inç), üçüncü sırada ise 3 milyon 421 bin 737 puan ile iPhone 18 Pro Max konumlandı.

iPhone 18 Pro Max gücünü A20 Pro işlemcisinden alıyor. Bu güçlü işlemci, en iyi grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor.

Dördüncü sırada iPhone 18 Pro yer aldı. A20 Pro işlemcisine sahip telefon, AnTuTu testinde 3 milyon 420 bin 575 puana ulaştı. 6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1206 x 2622 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. Bu arada telefonda 12 GB RAM mevcut.

Beşinci sırada 3 milyon 100 bin 117 puan ile iPad Pro 2024 (11 inç) yer aldı. Bu tablet gücünü M4 işlemcisinden alıyor. AnTuTu testinde tabletin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. M4 işlemcisine sahip olan bu tableti 3 milyon 66 bin 685 puan ile iPad Air 2026 (11 inç) takip etti.

iPhone Duo sekizinci sırada konumlandı. AnTuTu testinde 2 milyon 999 bin 438 puana ulaşan katlanabilir telefon gücünü A20 Pro işlemcisinden alıyor. 7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1878 x 2670 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3000 nit parlaklık sunuyor. İkinci ekran ise 5,4 inç büyüklüğüne sahip.

Editörün Yorumu

AnTuTu tarafından paylaşılan liste, iPad modellerinin performans konusunda ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Öyle ki listenin önemli bir bölümünü iPad modelleri oluşturdu. Son sırada yer alan tabletin bile 2.6 milyon puana ulaşmayı başardı. Diğer taraftan iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in 3.4 milyon puan barajını aşması, Apple'ın akıllı telefon tarafında da oldukça yüksek bir işlemci performansı sunduğunu ortaya koyuyor.