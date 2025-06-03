Veo 3 Pahalı Geldiyse Bunu Deneyin: Oluşturduğunuz Karakterlere Hayat Verebilirsiniz

Character.AI'ın paylaştığı blog yazısında, platformda karşılıklı sohbet döneminin başladığı duyuruldu.

Platform, yakın zmanda AvatarFX adını verdiği bir video üretim aracını da hizmete sunmuştu. Şimdi de kullanıcılara ait karakterlerin videolarını oluşturmalarına olanak sunuyor. Üstelik bu videolar, oluşturulduktan sonra sosyal medya platformlarında paylaşılabiliyor.

AvatarFX ile Video Oluşturma Özelliği

Her ne kadar geçmişte kötü deneyimlerle gündeme düşse de Character.AI, işlevselliğe ve yaratıcılığa önem veren adımlar atmak konusundaki ısrarını sürdürüyor. AvatarFX sayesinde, abonelik sistemine dahil olan kullanıcılar, günde beş adet video oluşturabiliyorlar. İsterlerse diyalog yazabiliyo, karakterleri için bir ses seçebiliyor ve klibin temelini atacak bir fotoğraf kullanabiliyorlar.

Bu özelliklerin şu an tam anlamıyla çalışmadığı teyit edildi. Ancak yakın zamanda düzgün bir şekilde çalışacağı belirtiliyor.

Gerçek Kişilerin Fotoğrafları Kullanılabilir

Character.AI'ın platformunda kötüye kullanım geçmişi olduğu biliniyor. Daha önce çocukları kendine zarar vermeye ve intihar etmeye ikna etmeye çalıştığı tespit edilmişti. Şimdi ise tartışmalı bir özellik olarak, gerçek veya ünlü olup olmamasına bakmadan, herhangi bir fotoğrafın platforma yüklenmesine müsaade ediliyor.

Popüler yapay zeka araçlarına ünlü kimselerin fotoğrafları yüklendiği zaman sistem genelde çalışmayı reddediyor, bu da bir güvenlik önlemi olarak öne çıkıyor. Ancak Character.AI'da böyle bir filtre bulunmuyor. Örneğin herhangi bir kimse, siyasi figürlerin fotoğraflarını ekleyip karakterler ve videolar oluşturabiliyor. Oluşturulan videolara filigran koyuluyor olsa da, kullanıcılar deepfake ihtimaline karşı endişeli.