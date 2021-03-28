Amazon'a Öğle Yemeği Hakkı Davası!

Amazon, öğle yemeği hakkı davası ile karşı karşıya! Eskiden Amazon'un Kaliforniya'nın Vacaville şehrindeki deposunda çalışan Lovenia Scott, şirketin işçiler için 30 dakikalık yemek molasına ilişkin planlamalarının yeterli olmadığını iddia etti.

Amazon, Öğle Yemeği Hakkı Davası ile Karşı Karşıya Kaldı

Amazon'un Kaliforniya'daki deposunda görevli olan eski bir çalışan, The Verge'deki habere göre şirketin personellerin 30 dakikalık yemek molası sağlamakta yeterince iyi bir plana sahip olmadığını öne sürdü. İlk olarak şubat ayında yüksek mahkemede açılan dava, cuma günü bölge mahkemesine taşındı.

Kaliforniya'nın Vacaville şehrindeki bir Amazon deposunun eski bir çalışanı olan Lovenia Scott, şirketin işçilere gerekli 30 dakikalık yemek molasını vermekte yeterince iyi olmadığını ileri sürdü. Şirkete açılan davada yemek molası sırasında işçilerden telsizleri takip etmelerinin beklendiğini ve bunun da mola süresini kısalttığı savunuldu.

İşçilerin mesai saatleri dışında işverenleri bekleyerek geçirdiği süre için ödeme yapma durumu başka olaylarla da gündeme gelmişti. Yargıtay, 2014 yılında Nevada'daki bir depoda Amazon işçilerinin binayı terk etmeden önce çantalarının aranması sırasında şirketin işçilerin kaybettikleri zaman için onlara ödeme yapmak zorunda olmadığına karar vermişti.

Bu ayın başlarında açılan ayrı bir davada Amazon'un Kaliforniya'da birlikte çalıştığı müteahhit, Kaliforniya Çalışma Komisyonu Ofisi tarafından 6,4 milyon dolarlık bir para cezasına çarptırılmıştı. Bu olayın soruşturmasında Amazon'un taşeronu Green Messengers'ın sürücüler için 10 saatlik bir mesai saati planladığını ancak sürücülere yemek ve dinleme molalarını atlamak zorunda bırakan bir iş yükü yüklediğini ortaya çıkarmıştı.

Eski Amazon çalışanı Scott, şirketin yemek molalarını planlama biçiminden ötürü birçok işçinin aynı anda mola vermek zorunda kaldığını iddia etti. Scott ayrıca yetersiz personellerin bulunduğunu da ileri sürdü. Eski çalışanın ifadelerine göre bu da bazı çalışanların işlerini zamanında bitirebilmesi için 10 dakikalık kısa dinlenme molaları vermesinin önüne geçiyor.

Davada ayrıca işçilerin kendilerine ait telefonları görevlerini yerine getirmek için kullanmalarının karşılığının verilmediği belirtildi. Ekim 2016'dan Ocak 2019'a kadar Vacaville'deki depoda çalışan Scott, Amazon'un çalışanlara verdiği son ücretli zamanında ödemediğini de söyledi. Amazon'dan ise konu ile ilgili açıklama taleplerine herhangi bir yanıt gelmedi.