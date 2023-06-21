Amazon Prime Day 2023 Tarihleri Açıklandı: Binlerce İndirim Yolda!

Amazon, 2023 Prime Day indirimi için belirlediği tarihleri resmen açıkladı. 11-12 Temmuz tarihleri, bir kez daha binlerce ürünün Kara Cuma'ya eşdeğer (hatta kimi zaman daha iyi) fiyatlara düşeceği indirim etkinliğinin resmî başlangıç ve bitiş tarihleri olarak belirlendi.

Yıllar içinde Prime Day son derece popüler hâle geldi ve bekledikleri ürünleri indirimli fiyatlarla almak için etkinliği hevesle bekleyen milyonlarca müşterinin favorisi oldu.

Prime Day 2023 Ne Zaman?

Prime Day 2023 bu yıl resmî olarak 11-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime'a özel erken indirimlerin yakında başlamasını bekleyebilirsiniz ancak ciddi fırsatların başlayacağı tarih 11-12 Temmuz olarak belirtilmiş durumda.

Amazon Prime Day Nedir?

Prime Day genellikle Temmuz ayında düzenlenir ve iki günlük ücretsiz kargo, Prime Video yayın hizmetlerine erişim ve daha fazlası gibi çeşitli avantajlar için Prime üyelik ücreti ödeyen Amazon Prime üyelerine özeldir.

Prime Day sırasında Amazon, elektronik, video oyunları, ev aletleri, moda, makyaj, oyuncak ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli ürün kategorilerinde çok çeşitli indirimler ve fırsatlar sunar.

Peki sizin Prime Day indirim döneminde beklediğiniz ürünler neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.