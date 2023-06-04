Amazon Prime Üyelerine Ücretsiz GSM Hizmeti Geliyor

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon, şimdiye kadar yalnızca internet alışveriş sitesi olmanın dışında büyük otomotiv ve iletişim yatırımlarıyla da gündemde. Pek çok alanda faaliyet gösteren şirketin yeni projesi ise GSM hizmeti sunmak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre mobil operatörlerle görüşen şirket, Amazon Prime üyelerine ücretsiz GSM hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Amazon Prime Üyeliğine Dahil Olacak

Daha önce Fire adında bir telefon girişimi olan Amazon, beklediği başarıyı yakalayamayınca çoğu teknoloji şirketinin mobil dünyada yaşadığı hüsranla karşı karşıya kaldı. Ancak yıllar sonra yeniden mobil alana geri dönmek isteyen Amazon, bu sefer bir cihazla değil hizmetle müşteri kazanmayı amaçlıyor.

Amazon'un yeni planı çerçevesinde ABD'deki üç büyük GSM operatörü Verizon, AT&T ve T-Mobile ile görüşmeler sürüyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa halihazırda Amazon Prime üyeliğini bulunan kullanıcılar, anlaşmalar çerçevesinde ücretsiz olarak GSM hizmeti alabilir.

Şu an en büyük soru ise Amazon'un sunacağı paketlerin operatörlerin standartlarını karşılayıp karşılamayacağı. Dünyada 5G dönüşümü hızla sürerken iddialara göre Amazon'un paketleri daha ulaşılabilir ve mütevazi olacak. Ancak 10 dolar karşılığında satılan Amazon Prime üyeliği kapsamında ücretsiz olarak sağlanacağı düşünüldüğünde, kısa sürede yüksek abone sayılarına ulaşılması mümkün.

Öte yandan T-Moble ve Verizon gibi sağlayıcıların halıhazirda Netflix, Apple Music gibi abonelikleri kapsayan paketleri bulunuyor. Amazon daha fazla müşteri kazanmak adına kullanıcılara Amazon Prime ve GSM hizmeti dışında ekstra seçenekler sürmek isteyebilir. Eğer görüşmeler olumlu gerçekleşirse GSM hizmetinin ilk önce ABD'de başlatılması planlanıyor.