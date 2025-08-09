4.595 TL Değerindeki 12 Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Oynayın

Amazon, her ay olduğu gibi Ağustos ayında da Prime Gaming servisine oyunlar ekledi. Birbirinden farklı kategorilerde isim yapmış 12 oyun, nostaljik bir deneyim yaşatmak için sıraya giriyor. Ağustos ayında kademeli olarak Prime Gaming kataloğuna eklenecek olan oyunlar arasında Silver Box Classics, Heroes of Loot 2, Heist Simulator ve The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition gibi oyunlar yer alıyor. Şu an erişililebilir konumda olan oyunlar ise Thief: Definitive Edition ve bulmaca oyunu The Academy: The First Riddle olarak öne çıkıyor.

Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunlar — Ağustos 2025

14 Ağustos - 28 Ağustos tarihleri arasında tam 12 oyun kataloğa eklenecek. Sırasıyla kataloğa eklenecek oyunlar listesini aşağıdan inceleyebilirsiniz. Ağustos ayında Amazon Prime Gaming üzerinden ücretsiz erişilebilecek oyunlar listesi aşağıdaki gibidiri:

14 Ağustos Filthy Animals: Heist Simulator Fate: The Traitor Soul Tin Hearts Necroking

21 Ağustos Labyrinth City: Pierre the Maze Detective Silver Box Classics Heroes of Loot 2 Fantasy Empire

28 Ağustos ​ City Legends: The Ghost of Misty Hill Collector’s Edition



Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Bu oyunları oynamak için öncelikle bir Amazon Prime aboneliği olan hesabınızın bulunması gerekiyor. Eğer yoksa Amazon'un sitesinden oluşturup, doğrudan Prime Gaming kısmına giderek bu hesaba giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada o ayın ücretsiz oyunlarını ve farklı oyunlar için sunulan özel içerikleri göreceksiniz. Bunlar bazen Prime Gaming'in kendi masaüstü uygulaması üzerinden, bazen de kod yordamıyla Steam, Epic Games gibi platformlardan etkinleştirilebilir. İstediğiniz oyunun veya içeriğin üstündeki "Talep Et" butonuna basıp içeriği elde edebilirsiniz.