Hala Deliler Gibi Satıyor: RDR2'den Büyük Başarı!

Rockstar Games'in açık dünya oyunlarından Red Dead Redemption 2 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sevilen yapım, kısa bir süre önce toplam satış adedini 77 milyon kopyaya ulaştırarak tarihin en çok satan altıncı video oyunu unvanını kazandı. Pek çok kişi bugünlerde GTA 6'yı beklerken, 2018 yılında piyasaya sürülen RDR2'nin hala satışlarda başarılı olması sektörde gündem oldu.

Red Dead Redemption 2 Satılmaya Devam Ediyor!

İlk olarak Ekim 2018'de piyasaya sürülen Western temalı açık dünya oyunu, yüksek macera dinamikleri, detaylı oynanışı ve PC ile konsollardaki kalıcı popülaritesi sayesinde hala oyuncuları cezbetmeye devam ediyor. Öyle ki RDR2, Take-Two'nun raporlarına göre son çeyrekte 4 milyon satış rakamına ulaşarak toplamda 77 milyon satışla Mario Kart 8 / Deluxe'ün hemen arkasından en çok satan 6. oyun olmayı başardı.

Özellikle fiyat açısından listedeki oyunlara kıyasla daha pahalı bir fiyatlandırmaya sahip olsa da dünya genelinde epey popüler olan açık dünya oyunu özellikle ABD'de her yıl en çok satan oyunlar listesinde ilk 20 sırada kendine yer buluyor. Yapımın tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde GTA 5'in ardından ikinci Rockstar oyunu olması da önemli bir detay.

İlk üç gününde 725 milyon dolardan fazla perakende satışı elde eden Red Dead Redemption 2, PlayStation 4'te 97/100 gibi epey yüksek bir Metacritic puanı almış, IGN, GameSpot ve BAFTA gibi birçok medya kuruluşundansa "Yılın Oyunu" ödülünü kazanmıştı.

Tüm zamanların en çok satan 10 oyunu şu şekilde:

Oyun Satış Adedi 1. Minecraft 350 milyon 2. GTA 5 215 milyon 3. Wii Sports 82 milyon 4. Ark: Survival Evolved 79 milyon 5. Mario Kart 8 / Deluxe 77.32 milyon 6. Red Dead Redemption 2 77 milyon 7. Pokémon Red / Blue / Yellow 76 milyon 8. PUBG: Battlegrounds 75 milyon 9. The Sims 70 milyon 10. The Oregon Trail 65 milyon

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce RDR2 önümüzdeki yıllarda tüm zamanların en çok satan oyunları listesinde daha da yukarıları sıralara tırmanabilir mi? Yorumlarda buluşalım.