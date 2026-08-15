McLaren F1 Efsanesi Farklı Bir Bedende: Gordon Murray S1

Gordon Murray, geçtiğimiz yıl S1 LM modeli ile tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Sadece 5 adet üretilen bu araçların her biri 20 milyon dolara alıcı bulmuştu. Gelen ilginin ardından Gordon Murray, yine McLaren F1 modelini temel alan yeni bir model ile karşımıza çıktı. Neredeyse tamemen McLaren F1'e benzeyen araç, sunduğu özellikler ile geçmişi günümüze getiriyor.

Gordon Murray S1'in Özellikleri Neler?

Üzerinden LM takısını atarak sadece Gordon Murray S1 olarak yoluna devam eden otomobil tam anlamıyla bizleri geçmişe götürüyor. McLaren'in ikonik süper otomobili F1'i temel alan tasarımı ile öne çıkan S1 modeli oldukça özel olacak ve bu araçtan sadece 64 adet üretilecek.

Yeni modelde beklendiği gibi 4,2 litrelik atmosferik bir V12 motor yer alıyor. 12 bin100 devir çevirebilen bu atmosferik motorun maksimum gücü ise 690 beygir olarak açıklandı. Yeni modelin torku ise 500 Nm. Araç bu torkunun yüzde 81'ini 2 bin 500 devirde verebiliyor. Bu sayede S1'in günlük kullanıma da uygun olması hedeflenmiş. Maksimum tork ulaşmak için ise 7 bin devire çıkılması gerekiyor.

Bu dikkat çekici otomobilde belki de en çok dikkat çeken detay ise tıpkı orijinal araçta olduğu gibi manuel vitesle sunulması. Gordon Murray S1, çoğu günümüz markalarının manuel vitesi taklit etmelerinin aksine müşterilerine üç pedal ile gerçek bir 6 ileri şanzıman deneyimi yaşatmak istiyor.

Bu özel otomobil kullanılan manuel vitesin yanı sıra karbon fiber parçalar, hafif alaşım jantlar ile 997 kilogramın altında bir ağırlık vadediyor. 700 beygire yaklaşan güç ve 1 tonun altındaki ağırlık Gordon Murray S1'i şimdiden en özel otomobiller arasında koymaya yetiyor. İngiliz üretici bu özel otomobilin performans verilerini ise henüz paylaşmadı.

Gordon Murray S1'in Nasıl Bir Tasarımı Var?

Gordon Murray S1'e göz attığımızda McLaren F1'in Monaco GP'si öncesi tanıtılan prototipi gözümüzün önüne geliyor. McLaren F1'in üretim versiyonundan bazı detaylarda ayrılan konsept, bu anlamda S1'in gerçek atası sayılabilir. Tek parçalı büyük ön farları ve ön hava girişlerinde yer alan fazladan aydınlatma elemanları ile Gordon Murray S1 bizleri 1992 yılına ışınlıyor.

Yeni model iç mekanda ise merkezi koltuk düzenini korumuş olsa da McLaren F1'den büyük ölçüde ayrılıyor. Çok daha sofistike bir iç mekana sahip olan S1; lüks kabin döşemeleri, geri görüş kamerası, dijital gösterge ekranı ve premium ses sistemi ile günümüz kullanımına çok daha uygun. 2 bin 500 devirde yüksek tork sunarak günlük kullanıma uyum sağlayan S1, iç mekanda sunduğu konfor özellikleriyle de bu konuda ciddi olduğunu gösteriyor.

Editörün Yorumu

McLaren F1 çoğu kişinin hayallerindeki otomobillerden bir tanesi. Gordon Murray S1 ise adeta bu hayalin günümüze bir yansıması gibi. Tasarımı ile bizleri geçmişe götüren bu otomobil, McLaren F1'in ne kadar güzel bir tasarıma sahip olduğunu da bir kez daha kanıtlıyor. Bu güzel tasarımı alarak daha güçlü bir motor ve daha düşük bir ağırlıkla harmanlayan Gordon Murray'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını söyleyebilirim.