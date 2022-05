Amazon Prime, Haziran Ayında 324 TL Değerindeki Oyunları Ücretsiz Veriyor

Amazon Prime, Haziran ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Amazon Prime üyeleri bu ay toplamda 324 TL değerindeki Far Cry 4, Escape from Monkey Island, Astrologaster, Across the Grooves, Calico ve WRC 8 FIA World Rally Championship oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek. Bunların yanı sıra 1 Haziran'dan itibaren Prime üyeleri; Moving Out, Lumines Remastered, Beach Buggy Racing 2: Hot Wheels Edition, BloodRayne 2: Terminal Cut ve Far Cry 4 gibi popüler oyunlara tam erişime sahip olacak.

Amazon Prime üyeleri; aylık sadece 7,90 TL karşılığında, Prime Gaming ile ücretsiz oyunlara ve oyun içi içeriklere sahip olmanın yanı sıra en popüler markaların ürünlerine günlük özel fırsatlara erişim, Prime Day'de özel fırsatlar ve indirimler, Prime Video ile ödüllü filmlere ve TV bölümlerine sınırsız erişim gibi birçok avantajdan da faydalanabiliyor. Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

Amazon Prime Haziran Ayının Ücretsiz Oyunları