Apple Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: iPhone Artık En İyi Değil!
Apple'ın birinci sıradan beşinci sıraya düşmesiyle Çin'de iPhone satışları %25 azaldı. İşte detaylar!
Araştırma firması Canalys'in yeni verilerine göre Apple'ın Çin'deki mücadelesi devam ediyor. Son veriler, Apple'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarında Çin'de birinci sırayı almakla kalmayıp beşinci sıraya kadar gerilediğini gösteriyor.
Apple Çin’de Neden Geriye Düştü?
Canalys'e göre Apple, Çin'deki sevkiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %25 düşüşle 10 milyon adede ulaştığını gördü.
Bu da Apple'a Çin akıllı telefon pazarında geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu %20'lik paydan %15'lik bir pay sağlıyor.
Aşağıdaki tabloda akıllı telefon üreticilerinin Çin'deki ilk çeyrekteki sevkiyatları ve yıllık büyümelerinin tam dökümü yer alıyor:
|SATICI
|2024'ün ilk çeyreğindeki
sevkiyatlar (milyon)
|2024 1. Çeyrek
pazar payı
|2023'ün ilk çeyreğindeki
sevkiyatlar (milyon)
|2023 1. Çeyrek
pazar payı
|Yıllık
büyüme
|Huawei
|11.7
|%17
|6.8
|%10
|%70
|OPPO
|10.9
|%16
|12.6
|%19
|-%14
|HONOR
|10.6
|%16
|9.7
|%14
|%9
|Vivo
|10.3
|%15
|11.3
|%17
|-9%
|Apple
|10.0
|%15
|13.3
|%20
|-25%
|Diğerleri
|14.2
|%21
|13.8
|%20
|%3
|Toplam
|67.7
|100%
|67.6
|100%
|%0
Huawei ise bu çeyreğin açık kazananı olarak öne çıktı ve geçen yıla göre %70 büyüme kaydetti.
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