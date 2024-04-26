Apple Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: iPhone Artık En İyi Değil!

Apple'ın birinci sıradan beşinci sıraya düşmesiyle Çin'de iPhone satışları %25 azaldı. İşte detaylar!

Doğukan Dere
Doğukan Dere -

Araştırma firması Canalys'in yeni verilerine göre Apple'ın Çin'deki mücadelesi devam ediyor. Son veriler, Apple'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarında Çin'de birinci sırayı almakla kalmayıp beşinci sıraya kadar gerilediğini gösteriyor.

Apple Çin’de Neden Geriye Düştü?

Canalys'e göre Apple, Çin'deki sevkiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %25 düşüşle 10 milyon adede ulaştığını gördü.  

Bu da Apple'a Çin akıllı telefon pazarında geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu %20'lik paydan %15'lik bir pay sağlıyor.

Aşağıdaki tabloda akıllı telefon üreticilerinin Çin'deki ilk çeyrekteki sevkiyatları ve yıllık büyümelerinin tam dökümü yer alıyor:

SATICI  2024'ün ilk çeyreğindeki 
sevkiyatlar (milyon)		 2024 1. Çeyrek  
pazar payı 		 2023'ün ilk çeyreğindeki  
sevkiyatlar (milyon) 		 2023 1. Çeyrek  
pazar payı 		 Yıllık  
büyüme  
Huawei  11.7  %17  6.8  %10  %70 
OPPO  10.9  %16  12.6  %19  -%14 
HONOR 10.6  %16  9.7  %14  %9 
Vivo 10.3  %15  11.3  %17  -9% 
Apple 10.0  %15  13.3  %20  -25% 
Diğerleri   14.2  %21  13.8  %20  %3 
Toplam   67.7  100%  67.6  100%  %0 

Huawei ise bu çeyreğin açık kazananı olarak öne çıktı ve geçen yıla göre %70 büyüme kaydetti.  

Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
MOBİL

Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak? 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında

Canalys araştırma analisti Lucas Zhong, Apple'ın geride kalma nedenlerinden birinin üretken yapay zeka olmasına bağlıyor.

YORUMLAR

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER