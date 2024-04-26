Apple Kan Kaybetmeye Devam Ediyor: iPhone Artık En İyi Değil!

Araştırma firması Canalys'in yeni verilerine göre Apple'ın Çin'deki mücadelesi devam ediyor. Son veriler, Apple'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefon satışlarında Çin'de birinci sırayı almakla kalmayıp beşinci sıraya kadar gerilediğini gösteriyor.

Apple Çin’de Neden Geriye Düştü?

Canalys'e göre Apple, Çin'deki sevkiyatlarının 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre %25 düşüşle 10 milyon adede ulaştığını gördü.

Bu da Apple'a Çin akıllı telefon pazarında geçen yılın aynı döneminde sahip olduğu %20'lik paydan %15'lik bir pay sağlıyor.

Aşağıdaki tabloda akıllı telefon üreticilerinin Çin'deki ilk çeyrekteki sevkiyatları ve yıllık büyümelerinin tam dökümü yer alıyor:

SATICI 2024'ün ilk çeyreğindeki

sevkiyatlar (milyon) 2024 1. Çeyrek

pazar payı 2023'ün ilk çeyreğindeki

sevkiyatlar (milyon) 2023 1. Çeyrek

pazar payı Yıllık

büyüme Huawei 11.7 %17 6.8 %10 %70 OPPO 10.9 %16 12.6 %19 -%14 HONOR 10.6 %16 9.7 %14 %9 Vivo 10.3 %15 11.3 %17 -9% Apple 10.0 %15 13.3 %20 -25% Diğerleri 14.2 %21 13.8 %20 %3 Toplam 67.7 100% 67.6 100% %0

Huawei ise bu çeyreğin açık kazananı olarak öne çıktı ve geçen yıla göre %70 büyüme kaydetti.

Canalys araştırma analisti Lucas Zhong, Apple'ın geride kalma nedenlerinden birinin üretken yapay zeka olmasına bağlıyor.