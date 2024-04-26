Samsung Galaxy Z Flip 7 Hakkında İlk Bilgiler Gelmeye Başladı: Kamera Sayısı Şok Edecek!
Samsung'tan Galaxy Z Flip serisi için çığır açan patent: kamera sayısı ve arka kapak ekranı için umutlandıran gelişme. İşte detaylar!
Samsung, katlanabilir telefon pazarının en başarılı üreticilerinden biri konumunda yer alıyor. Temmuz ayında tanıtması beklenilen Z Flip 6 için bilgiler gelmeye devam ederken, bir sonraki modeli Z Flip 7 hakkında da ilk bilgiler gelmeye başladı.
Tüm bu gelişmeleri tetikleyen olay ise yeni bir patent almış olması oldu. Samsung'un Z Flip 7'de kullanması beklenen bu patent şimdiden kullanıcıları meraklandırdı.
Samsung Galaxy Z Flip 7 Hakkındaki İlk Bilgiler
Güncel model olan Z Flip 5 'te zoom kamerası olmayan iki kameralı bir yapı var. Yüksek fiyatına rağmen bu temel özelliği sunmaması kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Ancak yeni keşfedilen patentler durumu tersine çevirebilir. Patentler yeni Flip modellerinde dikey yerleştirimiş 3 kamera olduğunu gösteriyor.
Flip 5'in gelenekselleşmiş arka ekranı yeni patentlerde diktörtgen bir tasarıma kavuşuyor. Arka kapak ekranının boyutunun da patentlerde büyütüldüğünü görüyoruz.
Yalnız bu patentlerin üçüncü bir ana kamera içermediğini söylemeliyiz. Patentlerde görünen üçüncü kameranın bir zoom kamerası ya da başka bir lens olacağı düşünülüyor.
En İyi Samsung Telefon Modelleri - 2024
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Şimdilik ana beklentinin Flip 6'da olduğunu belirtmeliyiz.Sıradaki katlanabilir modelin Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Ancak Flip 6'da bu gelişmeleri görüp görmeyeceğimiz ise merak konusu.
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