Huzurlu Yolculuğa Çıkaran Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games Sable'ı Bedava Dağıtıyor

Epic Games, Sable'ı bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 3 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Shedworks tarafından geliştirilen Sable, keşif odaklı bir açık dünya macera oyunudur. 2021 yılında satışa sunulan oyun hem görsellik hem müzikler hem de oynanışıyla uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.

Sable isimli bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunda unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta uzay gemisi kalıntıları ve antik yapıların yer aldığı çölde etkileyici manzalara tanık oluyoruz. Uçabilen bir araç ile kum tepelerini keşfedebiliyor ve bulmacaları çözerek gizemleri ortaya çıkarıyoruz.

Çölde seyahat ederken karşımıza çıkan parçaları kullanarak uçan aracı özelleştirebiliyoruz. Büyüleyici bir atmosfer sunan Sable'ın Steam'deki inceleme notlarının "Çok Olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Sable Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

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Sable Fragmanı

Sable Minimum Sistem Gereksinimleri