Amazon Türkiye'de İade ve Değişim Bitti Mi: Sosyal Medyada Paylaşılan İddialara Yanıt Geldi!

Dünyanın önde gelen e-ticaret platformlardan Amazon ile ilgili ülkemizi yakından ilgilendiren bazı dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Dev platformun Türkiye'deki iade politikasını değiştirdiğine yönelik bazı iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Amazon Türkiye, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayılan iade ve değişim işlemlerinin kaldırıldığına dair iddiaları yalanladı. Gelin hep beraber pek çok tüketiciyi yanıltabilecek bu iddiaların perde arkasına bir göz atalım.

Amazon, İade ve Değişim İşlemlerine Ara Vermeden Devam Edecek

Bugün erken saatlerde Amazon'un Prime aboneliğinde fiyat artışına gittiğini ve üyelik ücretinin aylık 39 TL’den 49,90 TL’ye yükseldiğini sizlere aktarmıştık. Bu gelişmenin hemen ardından, Amazon Türkiye’nin iade ve değişim hakkını kaldıracağı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Aktarılanlara göre söz konusu iddialar, platformda listelenen bazı ürünlerde iade veya değişim seçeneğinin görünmemesi nedeniyle ortaya atılıyordu.

Amazon Türkiye, kısa bir süre önce bu iddialara yanıt olarak müşterilerine e-posta yoluyla açıklama yaptı. Şirket, sosyal medyada dolaşan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, iade ve değişim politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmadığını vurguladı. Firma, bazı ürünlerde görüntülenemeyen değişim seçeneğinin ürünün satıcısı veya stok durumundan kaynaklanabileceğini belirtti.

Buna göre müşteriler, Amazon’dan satın aldıkları ürünleri eskiden olduğu gibi 30 gün içinde kolayca iade edebilecek. Ayrıca, hasarlı, kusurlu veya yanlış teslim edilen ürünlerde değişim seçeneği de hala geçerliliğini koruyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...