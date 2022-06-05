Amber Heard, Aquaman Filmlerinin Tamamından Kaldırılabilir

Amber Heard'i Aquaman ve Lost Kingdom'dan tamamen kaldırmak için hazırlanan dilekçe resmî olarak 4,5 milyon imza hedefine ulaşmıştı. Jürinin, çiftin kamuoyuna çokça duyurulan iftira davasında Johnny Depp lehine karar vermesinden iki gün sonra dilekçenin hedefi 6 milyon imzaya ulaştı.

Önümüzdeki DC devam filminde Heard'in rolünün olup olmayacağı yönündeki düşünceler sürekli söylentilere konu oldu ancak 2 Haziran'da sona eren Depp-Heard davasında tartışmalı bir ifade konusu da oldular. Heard kürsüde yaptığı açıklamada, eski kocasının ekibinin onun kötüye kullanım iddialarını "aldatmaca" olarak nitelendirmesinin ardından Aquaman 2 rolünün önemli ölçüde azaldığını söyledi. Heard konuyla ilgili "Filmde kalmak için gerçekten çok mücadele ettim. Beni filme dâhil etmek istemediler.” dedi. Doğrulanmamış bir Hollywood raporuna göre Heard, filmin son kurgusunun 10 dakikadan daha az bir bölümünde görünüyor.

DC, Heard'ın İddialarını Yalanlıyor

DC'deki yetkili isimlerden Walter Hamada da Heard'in azalan gösterim süresi hakkında mahkemede ifade vermeye çağrıldı. Duruşmada Hamada "Filmdeki rolün boyutu, senaryonun erken geliştirme aşamasında zaten belirlenmişti." dedi ve gösterim süresinin kısalmasının nedeni olarak Heard ile filmin başrol oyuncusu Jason Momoa arasındaki kimya eksikliğini gösterdi.

Önceki 4,5 milyon imza hedefini karşılayan dilekçeye rağmen, filmde veya DC'de bulunan hiç kimse, Heard'in Aquaman 2'de yeniden yer alma veya Aquaman 2'den çıkarılma olasılığı hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Film, belirsiz bir gecikmenin ardından 2023'te vizyona girecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.