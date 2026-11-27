Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlükler, Hollanda'da açılan davayla gündeme geldi. Ülkedeki tüketici ve dijital haklar kuruluşları, gözlüklerin insanların haberi olmadan görüntü ve ses kaydetmesine itiraz ederek satışlarının durdurulmasını istedi. Davacılar, Meta'nın kaydedilen görüntüleri yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanmasını da engellemek istiyor.

Hollandalı Kuruluşlar, Ray-Ban Meta İçin Neden Dava Açtı?

Hollanda merkezli Consumentenbond ile Offlimits, Meta'ya karşı hukuki süreç başlattı. Kuruluşlar, gözlüklerin sıradan bir aksesuar gibi görünmesinden dolayı çevredeki insanların kayıt yapıldığını fark etmekte zorlanabileceğini savunuyor. Kamera ve mikrofon içeren bu gözlükler, özellikle mahremiyetin korunması gereken alanlarda izinsiz kayıt yapılmasına imkân verebilir.

Offlimits'in avukatı, hastaneler, yüzme havuzları, otel odaları ve benzerlerinde yapılabilecek kayıtların yaratacağı risklere vurgu yaptı. Davacıların mahkemeden üç temel talebi var:

İnsanların haberi olmadan kayıt yapılmasını engelleyecek önlemlerin alınması.

Kaydedilen görüntülerin yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanılmasının durdurulması.

Bu talepler karşılanana kadar gözlüklerin Hollanda'daki satışının askıya alınması.

Kuruluşlar, mahkeme kararına uyulmaması durumunda her bir davalı için günlük 100 bin euro (5 milyon 563 bin 220 TL) ceza uygulanmasını da istiyor. Talep edilen cezaların toplam üst sınırı ise 100 milyon euro (5 milyar 564 milyon 797 bin TL).

Meta, Ray-Ban Gözlüklerinin Gizli Kayıt Yaptığı İddiasına Ne Diyor?

Meta, gözlüklerde kayıt sırasında yanan bir gösterge ışığı bulunduğunu ve çevredeki insanların bu sayede çekim yapıldığını anlayabileceğini söylüyor. Şirket, bir ürünün kasıtlı olarak kötüye kullanılmasından üreticinin her durumda sorumlu tutulmasına da karşı çıkıyor.

Avrupa'da akıllı gözlüklerle kaydedilen görüntülerin işlenmesi ve yapay zekâ modellerinin eğitilmesinde kullanılmasıyla ilgili suçlamaları da reddeden Meta, Avrupa gizlilik kurallarını ihlal etmediğini savunuyor. Ray-Ban markasının sahibi ve Meta'nın üretim ortağı EssilorLuxottica da davaya karşı çıkmış durumda. Şirket, kaydedilen görüntülere erişmediğini ve bunları işlemediğini belirtiyor.

Hollanda'daki Meta Davası Ne Zaman Sonuçlanacak?

Mahkemenin kararını Aralık ayının ortasında açıklaması bekleniyor. Dava devam ederken Meta'nın akıllı gözlükleri Hollanda'da satılmaya devam edecek. Bu arada Almanya'nın tüketici federasyonu da Meta ve Ray-Ban'e karşı hukuki girişimde bulundu. Sinema salonları, okullar ve farklı kamusal alanlarda kameralı akıllı gözlüklerin kullanımına yönelik kısıtlamalar da tartışılıyor.

Editörün Yorumu

Akıllı gözlüklerin kullanışlı olduğu ortada. Telefonu cebinizden çıkarmadan fotoğraf ya da video çekmek veya sesli komutlarla bazı işlemleri gerçekleştirmek, günlük hayatta çok ciddi zaman kazandırabiliyor. Ne var ki bu gözlükleri diğer kameralı cihazlardan ayıran ciddi bir durum var.

İnsanlar karşılarında telefonuyla çekim yapan birini gördüğünde bunu genellikle hemen fark ediyor. Gözlük kullanan birinin kayıt yapıp yapmadığını anlamak ise çok daha zor. Özellikle tanımadığınız insanlarla aynı ortamda bulunduğunuzda bu durum rahatsız edici olabilir. Meta'nın önleminin yeterli olup olmadığını ise mahkemeden gelecek karar belirleyecek.