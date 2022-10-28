AMD'nin RX 7000 Serisi Ekran Kartları Ertelendi

AMD'nin RX 7000 serisi ekran kartları, son gelen söylentilere bakılırsa Aralık ayının ilk haftasında satışa sunulacak.

Bu, Twitter'daki ekran kartı sızıntısına düzenli olarak katkıda bulunan Greymon55'ten geliyor ve orijinal satış tarihinin yaklaşık bir hafta ertelendiğine inanıyor, bu da yeni nesil RX 7000 grafik kartlarının 1 Aralık ile 5 Aralık arasında piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

İddia edilen gecikmenin nedeni ile ilgili olarak bir Twitter kullanıcısı, güç konektörü (ve adaptör) ile ilgili sorunlar olup olmadığını sordu ve Greymon, "herhangi bir donanım sorunu bulunmadığına" dair bir güvence verdi.

AMD'nin 1 Haftalık Ertelemeyi Neden Yaptığı Belirsiz

Güç konektörüyle ilgili gelen sorunun asıl nedeni, NVIDIA'nın RTX 4090 için bildirilen kablo erime olaylarına dâhil olmasından ötürü bazı kişiler bunun AMD kartlarında da olup olamayacağını merak etmesinden kaynaklanıyor.

Bununla birlikte AMD'den Scott Herkelman, şirketin bu konuda sorun yaşamayacağını zaten doğruladığı için AMD'nin amiral gemisi RDNA 3 için NVIDIA'nın üretimiyle aynı yolu izlediğinden endişelenmenize gerek yok. NVIDIA'nın konektör cephesinde çözümünün ne olacağını henüz bilmiyoruz, bunu şimdilik zaman gösterecek.

AMD'nin bu erteleme nedeninin ne olduğu da şimdilik bilinmezliğini koruyor.