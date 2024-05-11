Galaxy S25 Ultra'dan Yeni Detaylar: Samsung 16 GB RAM Seçeneğine Geri Dönüyor!

Sızıntılarıyla ünlü X kullanıcısı @Sawyergalox'un belirttiğine göre önümüzdeki yılın başlarında Galaxy S25 Ultra modeli uzunca bir sürenin ardından Samsung amiral gemisi serisine 16 GB RAM seçeneğini getirecek.

Samsung'un en son amiral gemisi serisi Galaxy S24 serisindeki tüm modeller 12 GB RAM ile gelmişti. Ortaya çıkan yeni sızıntıya göre Galaxy S25 Ultra modelinde Samsung 3 yıl aranın ardından 16 GB RAM seçeneğine yer verecek fakat 12 GB RAM hâlâ temel seçenek olacak.

Samsung Galaxy S25 Ultra 16 GB RAM Seçeneği Sunacak

16 GB RAM isteyen kullanıcıların 512 GB veya 1 TB'lık depolama alanını tercih etmesi gerekecek. Paylaşımda ayrıca Galaxy S25 Ultra'nın ekran boyutunun 6,8 inçten 6,9 inçe yükseleceği belirtiliyor. Keza telefon Samsung Foundry'nin 3nm işlem süreci kullanılarak üretilecek ilk Snapdragon işlemci olan Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek.

Samsung en son bir Galaxy S serisi telefonuna 16 GB RAM yerleştirdiğinde tarihler 2021'i gösteriyordu ve o yıl Samsung, Galaxy S21 Ultra modelini piyasaya sürmüştü. Şirket daha sonra 16 GB RAM seçeneğini kaldırmış ve bugüne kadar 12 GB RAM ile amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmüştü.

Sunulacak olan daha fazla RAM ile kullanıcılar telefonlarında bazılarını kapatmak zorunda kalmadan aynı anda daha fazla uygulamayı hafızada tutabilecek. Bunların yanı sıra her şirket gibi Samsung'un da Galaxy S25 serisi ile Galaxy AI'ya daha fazla özellik eklemek istediği konuşuluyor.

Üretken yapay zekâyı içeren bu tür özellikler bol miktarda RAM, CPU ve depolama alanı gerektirdiğinden, 16 GB RAM seçeneğinin sunulacak olması oldukça önemli.

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