The Witcher'ın 4. Sezonuna Olan Eleştiriler Sürüyor: Şimdi de Geralt'ın Kostümü Gündemde!

The Witcher dizisinin hayranları Geralt rolündeki Henry Cavill'in yerini Liam Hemsworth'un alacağı doğrulandığından beri dizinin yeni sezonuna dair oldukça ön yargılı bir şekilde bekleyişe koyuldular ve görünüşe göre bu tercihe yönelik eleştirileri de daha bir süre devam edecek.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan The Witcher 4. sezon setine dair görüntü esasında Liam Hemsworth'un dublörüne ait gibi görünüyor.

They dropped the ball hard with this look. It doesn't look medieval at all. It looks like he's about to fight Vampires at a club. pic.twitter.com/OfaX6CPscK