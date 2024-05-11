The Witcher'ın 4. Sezonuna Olan Eleştiriler Sürüyor: Şimdi de Geralt'ın Kostümü Gündemde!

The Witcher dizisinin hayranları Geralt rolündeki Henry Cavill'in yerini Liam Hemsworth'un alacağı doğrulandığından beri dizinin yeni sezonuna dair oldukça ön yargılı bir şekilde bekleyişe koyuldular ve görünüşe göre bu tercihe yönelik eleştirileri de daha bir süre devam edecek.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan The Witcher 4. sezon setine dair görüntü esasında Liam Hemsworth'un dublörüne ait gibi görünüyor.

The Witcher Hayranları Geralt'ın Kostümünü Eleştiriyor

They dropped the ball hard with this look. It doesn't look medieval at all. It looks like he's about to fight Vampires at a club. pic.twitter.com/OfaX6CPscK — Partialmean8 (@partialmean8) May 9, 2024

Her ne kadar görüntüdeki kişi dublör olsa da Geralt'ın yeni sezonda giyeceği kıyafetler görülebiliyor ve dizinin hayranları, Netflix'i kıyafet seçimi "çok modern" olduğu için eleştiriyorlar.

Hayranların neden böyle düşündüğünü anlamak kolay çünkü Geralt siyah deri ceketi, eldivenleri ve pantolonuyla âdeta bir motorcu grubundan çıkmış gibi duruyor.Bu kesinlikle onu The Witcher 3: Wild Hunt gibi oyunlarda görmeye alışık olduğumuz zırh setlerinden oldukça farklı.

Elbette Reddit ya da X'teki hayranların tepkileri Netflix'in geri adım atmasını sağlamayacak ancak başta bahsettiğimiz gibi ana karakteri canlandıran kişinin değişmesinden bu yana hayranlar yeni sezona dair ciddi anlamda eleştiri ile dolmuş durumda ve bu durumun daha ne kadar süreceği de merak konusu.

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