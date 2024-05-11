Beklenen Oldu: Apple ile OpenAI Anlaşmaya Vardı!

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Apple, yapay zekâya olan ilgisini artık somut ürünlere yansıtmak için çalışmalarını sürdürüyor ve şirketin bu doğrultuda OpenAI ile anlaşmaya vardığı söyleniyor.

Rapora göre bu anlaşma ile Apple'ın iOS 18'deki yapay zekâ odaklı özelliklerinin bir parçası olarak kullanıcılara ChatGPT tarafından desteklenen "popüler bir sohbet botu" sunulacağı söyleniyor.

Apple ayrıca Google ile de yapay zekâ ortaklığı konusunda görüşmelerini sürdürürken, rapor Apple'ın "OpenAI ile uzun süredir çabaladığı anlaşmayı" sonuçlandırdığını belirtiyor.

OpenAI Anlaşması iPhone'lara Neler Sağlayacak?

Raporda "OpenAI anlaşması, Apple'ın önümüzdeki ay duyurmayı planladığı yeni yapay zekâ özelliklerinin bir parçası olarak popüler bir sohbet botu sunmasına izin verecek." ifadelerine yer verirken, bu özelliklerin ve entegrasyonların nasıl çalışabileceğine dair daha spesifik ayrıntılar şimdilik belirsizliğini koruyor.

Apple'ın 10 Haziran'da özel bir etkinlikle başlayacak olan WWDC'de iOS 18'i ve yeni yapay zekâ özelliklerini duyurması planlanıyor. Bunun yanı sıra OpenAI de Pazartesi günü düzenlenecek bir etkinlik sırasında kendi duyurularını gerçekleştirecek.

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