vivo x100s'in Resmi Tanıtım Görselleri Paylaşıldı: İnceliği Dikkat Çekiyor!

vivo'nun yaklaşmakta olan vivo X100s modeli, X100'ün halefi olarak piyasaya sunulacak ve merakla beklenen telefona dair ilk resmî tanıtım görselleri ortaya çıktı.

vivo, vivo X100s'in 7,8 mm kalınlığa sahip olacağını zaten duyurmuştu ve şimdi ilk kez resmî tanıtım görsellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte hem telefona hem de tasarıma genel bir bakış atabiliyoruz.

vivo'nun yeni telefonu vivo X100s'i tanıtırken daima 7,8 mm kalınlığa vurgu yapmasının temel nedenini bu tanıtım görsellerinde görmek mümkün. Son zamanlarda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonların neredeyse tamamının 8mm'nin üzerinde olduğunu göz önünde bulundurulduğunda vivo X100s gerçekten de daha ince.

vivo x100s Çarpıcı İnceliğiyle Dikkat Çekiyor

Kıyaslamak gerekirse vivo X100s'in selefi olan ve bir yıl önce piyasaya sürülen vivo X100, 8,5 mm kalınlığa sahipti. vivo X100S, ultra modeli kadar etkileyici kamera özelliklerine sahip olmasa da daha ince tasarımıyla şüphesiz elde çok daha iyi bir his sağlıyor.

Birçok Android akıllı telefon üreticisi artık kavisli ekranlardan uzaklaşmaya başladı ve vivo da vivo X100s ile düz bir ekranı tercih ediyor. Daha önce piyasaya sürülen telefon vivo X100 ise kavisli bir ekrana sahipti.

vivo X100s'in resmî tanıtım görselleri telefonun en az iki renk seçeneğiyle geleceğini de gösteriyor. Telefonun arka tarafı devasa kamera ünitesiyle dikkat çekerken, sağ tarafta güç ve ses tuşları yer alıyor.

Peki sizin vivo X100s'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.