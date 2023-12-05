Elon Musk’ın GTA 6 Yorumu Şaşırttı: “Suç İşleyemem!”

Grand Theft Auto 6'nın ilk fragmanı nihayet yayınlandı ve internet dünyası uzun süredir beklenen fragmanın ardından adeta alev aldı.

Başlangıçta Salı günü yayınlanması planlanan fragman, sosyal medya platformu X'te sızdırıldıktan kısa bir süre sonra erkenden Rockstar Games tarafından yayınlandı. Fragmanın resmi YouTube videosu, yayınlanmasından bu yana geçen 16 saat içinde 72 milyondan fazla izlendi.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, X'te yaptığı bir paylaşımda sadece GTA 6 oynamayacağını değil, GTA 5'i oynamaya başladıktan sonra kontrol cihazını bıraktığını açıkladı çünkü "suç işlemeyi sevmediğini" ifade etti. Musk, 2025 yılında piyasaya çıkacak olan oyunu oynama ihtimali düşük görünüyor.

Neden GTA 6'ya Sıcak Bakmıyor?

Musk, X platformunda yaptığı bir gönderide "GTA’yı denedim ama suç işlemeyi sevmedim. GTA 5 açılış sahnesinde polis memurlarını vurmayı gerektiriyordu. Bunu yapamadım.” ifadesini kullandı. GTA 5'in açılış sahnesinde polis memurlarını vurmayı gerektiren bir görevin olması, Musk'ın GTA serisini oynamak istemediğini belirtti.

Musk, sanal dünyadaki şiddete karşı çıkarken, son zamanlardaki X platformundaki davranışlarıyla dikkat çekiyor. New York Times'ın Dealbook konferansındaki bir röportajda Musk, X platformundan kaçan reklam verenlere "Defolun gidin!" şeklinde sert bir ifade kullanarak konuştu.

Rockstar'ın başarılı GTA serisinin yeni oyunu GTA 6, organize suçlar etrafında dönen, şiddetli ve etkileyici hikayeleri ile bizleri bekliyor. Oyun, Miami'deki Vice City’de geçecek ve 2025 yılında piyasaya sürülecek.