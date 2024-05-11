OpenAI Büyük Duyurulara Hazırlanıyor: Etkinlik Tarihi Verildi!

OpenAI, 13 Mayıs Pazartesi günü düzenleyeceği canlı etkinlik ile bir dizi önemli duyuru paylaşacaklarını açıkladı. Peki etkinlikte neler duyurulacak?

OpenAI, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "bazı ChatGPT ve GPT-4 güncellemelerinin" 13 Mayıs Pazartesi günü canlı yayın ile gösterileceğini belirtti.

OpenAI Etkinliği 13 Mayıs'ta Gerçekleşecek

OpenAI CEO'su Sam Altman, canlı yayında gerçekleşecek duyuruların GPT-5 ve bir arama motoru ile ilgili olmayacağını belirtti. Altman, "İnsanların seveceğini düşündüğümüz bazı yeni şeyler üzerinde çok çalıştık. Bana hâlâ sihir gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Bir süredir OpenAI'ın Microsoft ve Bing ile ortaklaşa geliştirdiği kendi arama motoruyla doğrudan Google'a rakip olacağına dair söylentiler ortalıkta dolaşıyor. Sam Altman'ın doğru söylediğini varsayarsak şirketin görünüşe göre bu alandaki çalışmaları henüz devam ediyor.

Şimdilik etkinliğe dair başka bir detay paylaşılmış değil ancak Pazartesi günkü bu etkinlik, yapay zekâların geleceği açısından oldukça önem taşıyacak gibi görünüyor.

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