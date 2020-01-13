Android 10'lu En Sağlam Telefon: Ulefone Armor X7 Özellikleri

Dünyanın en dayanıklı, sağlam akıllı telefonlarını üreten markalardan Ulefone, Android 10 sistemli yeni modelini duyurdu. Ulefone Armor X7 özellikleri haberimizde.

Bilinen üreticilerin amiral gemisi telefonlarında bile kullanmadığı materyalleri kullanarak zorlu koşullara dayanıklı telefonlar üreten Çinli Ulefone, yeni modelini duyurdu. Tasarımı önemsemeyen, sağlamlık arayan kullanıcıların tercih edebileceği Android telefonlardan biri Ulefone Armor X7. Dünyanın ilk Android 10’la çalışan en sağlam telefonu X7, 12nm üretim sürecinden geçen dört çekirdekli işlemci, 2GB bellek, 16GB dahili depolama alanı ile geliyor. 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kameraya sahip, dolayısıyla çok iyi fotoğraf ve video kalitesi beklememek gerekiyor. 4000 mAh batarydan güç alan telefonda yüz ve parmak izi okuyucu ile kilit açma, NFC (Google Pay), çift SIM/çift bekleme modu ve daha birçok özellik bulunuyor. Elbette IP68/IP69K sertifikalarına ve dayanıklı bir saşiye sahip.

Telefonun donanımından da tahmin edeceğiniz üzere Armor X7, giriş seviye bir akıllı telefon. Fiyatı son derece uygun olacaktır. Hem Android 10 işletim sistemli hem de dayanıklı bir telefona sahip olmak isteyenler satın alacaktır.