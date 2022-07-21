Android ile iOS Arası Whatsapp Sohbetlerini Taşımak Artık Mümkün

WhatsApp, Android ve iOS arasında sohbet geçmişini aktarmayı test ediyordu ve bugün nihayet bu özelliği resmî hâle getirdi. Şimdiye kadar iki işletim sistemi arasında sohbet geçmişini bazı üçüncü parti veri aktarım araçlarının yardımıyla aktarmak mümkündü ancak bu yöntemler genellikle ücretsiz değildi ve kullanımı oldukça zorluydu.

Bu yazının yazıldığı tarih itibariyle, WhatsApp'ın destek sitesinde yalnızca Android'den iPhone'a yöntemi çalışıyor ve bunu yapmak için Android'de iOS'a Taşı aracını kullanmanız gerekecek. Ayrıca hem gönderen hem de alan cihazlarda WhatsApp'ın en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra aktarmadan önce eski telefonunuzla aynı telefon numarasını kullanmalısınız. Aynı zamanda alıcı iPhone fabrika ayarlarına sıfırlanmış veya yeni olmalıdır.

Whatsapp "iOS'a Taşı" Özelliğini Apple ile Geliştirdi

Talimatlarda belirtilen adımlara dayanarak WhatsApp, WhatsApp verilerinin iOS'ta bir telefona başarılı bir şekilde aktarılmasını sağlamak için iOS'a Taşı uygulamasının üzerinde Apple ile birlikte çalıştı. Destek sayfasına göre hesap bilgilerini, profil fotoğrafını, bireysel ve grup sohbetlerini, sohbet geçmişini, sohbet ortamını ve WhatsApp ayarlarını aktarabileceksiniz. WhatsApp arama geçmişini ise şimdilik aktarmak mümkün değil.

iOS ve Android arasında geçiş yaparken WhatsApp konuşmalarınızı getirememek, kullanıcıların uzun zamandır en çok rahatsız olduğu konuların başında geliyordu. Birçok mesajlaşma uygulaması, herhangi bir cihazdan mesajlara ve sohbetlere erişmenize izin verse de WhatsApp yalnızca tek bir telefon numarası ve tek bir akıllı telefon cihazı ile kullanılabiliyordu.

Whatsapp'ın Android'den iOS'a sohbetlerinizi aktarmanızın nasıl gerçekleşeceğini anlattığı rehbere buradan ulaşabilirsiniz.