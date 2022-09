Android Telefonlardaki Çağrılar Yakında Daha 'Net' Olacak

Üç aylık Android 13 sürümünün ilk beta sürümü, "çağrılar sırasında arka plan seslerini azaltan" yeni bir "net arama" özelliğini içeriyor. İlk olarak Twitter'da Mishaal Rahman tarafından tespit edilen bu özelliği Rahman, root olmadan kendiniz etkinleştirmek için gereken talimatları da paylaştı ama kararlı sürümlere gelmesi için beklemek şu aşamada en doğrusu.

Rahman tarafından paylaşılan görüntüler, net arama özelliğinin "çoğu mobil ağda" çalıştığını, "Wi-Fi araması için kullanılamadığını" ve "aramanızdaki içeriğin Google'a gönderilmediğini" belirtiyor.

Manually enabled "Clear Calling" settings. Don't want to bother testing it, but here's a first look! pic.twitter.com/JUYPxlXiSN