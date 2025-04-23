Android Telefonunuz Depremde Hayatınızı Kurtarabilir! Uyarı Sistemi Depremi Önceden Haber Verdi

Marmara Denizi'nde 6.4 şiddetinde meydana gelen deprem özellikle İstanbullular tarafından yoğun biçimde hissedildi. Bu süre zarfında vatandaşlar korkuyla sokağa döküldü ve sevdiklerini aramaya başladı. Ancak GSM operatörleri, sarsıntı başlar başlamaz kesintiye uğradığından ve 15 dakika boyunca kapalı kaldığından ulaşım sağlanamadı.

Öte yandan sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan kullanıcılardan bazıları Kandilli Rasathanesi'nin geliştirdiği uygulamanın ne kadar geç bildirim gönderdiğinden şikayet ediyor. Atılan tweet'lerden biri şöyle:

Teşekkürler @Kandilli_info Uyarı sistemi için Depremden 5 dk sonra Uyarı gönderiyorsun Mükemmel ötesi Bir kurumsun Seni AY'a tatile gönderelim #deprem pic.twitter.com/lEJe0dWA9O — natzukau (@natzukau) April 23, 2025

Android Acil Durumlarda Uyarı Gönderiyor

Bazı kullanıcılar ise Android telefonlarda depremden 3 saniye önce uyarı mesajı aldıklarını söylediler. Bu uyarı mesajları gelmeden önce telefon birkaç kez alarm sesi çalıyor ve bildirimi gösteriyor. Buradaki deprem şiddeti tam olarak doğru olmasa da depremin zamanını doğru tahmin etmesi burada önemli olan nokta.

Sistemi aktif etmek için:

"Ayarlar" a gidin.

a gidin. "Acil Durum Kişileri" sekmesine basın.

sekmesine basın. "Deprem Uyarıları" menüsüne tıklayın ve sistemi aktif edin.

Burada acil durum konum hizmetleri, sürüş sırasında bildirimleri deaktif konuma alma ve bilinmeyen takip uygulaması tespiti gibi sistemler de yer alıyor. Bunları da aktif edebilirsiniz. Deprem uyarısı alabilmeniz için telefonunuzda "Konum" özelliğinin aktif olması gerekiyor, aksi takdirde bildirim gelmeyecektir.