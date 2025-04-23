Depremde GSM Operatörleri Çöktü, Vatandaşlar Boykot Ediyor
Bir saat evvel meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde bütün GSM operatörleri çöküşe geçti. Kullanıcılar, X platformunda tepkisini dile getiriyor.
Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları çok korkuttu. Yüzlerce kişi panik içinde sokağa dökülürken insanlar birbirlerini aramaya ve haber almaya çalıştı. Ancak sarsıntı başladığından itibaren GSM operatörleri Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom da bir çöküntüdeydi.
Sevdiklerini arayıp haber almaya çalışan vatandaşlar, servis bağlantısının olmadığını gördü. Çoğu vatandaş tepkisini şu an sosyal medya platformu X'te gösteriyor. Bu üç operatör için boykot çağrısı yapılıyor.
GSM'ler Depremden Sonra 15 Dakika Kilitli Kaldı
İstanbul ve çevresinde çok yoğun bir şekilde hissedilen depremden sonra sarsıntıların ardı arkası kesilmedi. Kullanıcıların yaptığı yorumlara göre GSM operatörlerinin hepsi, sarsıntı başlar başlamaz servislerinde kesintiye uğradı ve 15 dakika boyunca bloke durumda kaldı.
Boykota gitmek isteyenler kadar başka alternatif olmadığı için yakınanlar da vardı. Bazı yorumlar şöyle:
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"Alternatifi olduğu an bu üçünden birinin yüzüne bakanın yüzüne tükürürüz."
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"Başka alternatif mi var! Yıllardır anlayamadığım bir şey nasıl olur koca ülkede sadece 3 operatör şirketi olur. Hizmet kalitesi sıfır!"
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"Ne işe yarıyo bunlar tam olarak, hiçbir acil anda yoklar."
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"Deprem sonrası Hatay’da perişan olduk. Önüne geçmemiz lazım."
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"Yazıklar olsun kimseye ulaşamadık! Böyle bir durumda nasıl operatör olmaz?"