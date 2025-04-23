Depremde GSM Operatörleri Çöktü, Vatandaşlar Boykot Ediyor

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları çok korkuttu. Yüzlerce kişi panik içinde sokağa dökülürken insanlar birbirlerini aramaya ve haber almaya çalıştı. Ancak sarsıntı başladığından itibaren GSM operatörleri Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom da bir çöküntüdeydi.

Sevdiklerini arayıp haber almaya çalışan vatandaşlar, servis bağlantısının olmadığını gördü. Çoğu vatandaş tepkisini şu an sosyal medya platformu X'te gösteriyor. Bu üç operatör için boykot çağrısı yapılıyor.

GSM'ler Depremden Sonra 15 Dakika Kilitli Kaldı

İstanbul ve çevresinde çok yoğun bir şekilde hissedilen depremden sonra sarsıntıların ardı arkası kesilmedi. Kullanıcıların yaptığı yorumlara göre GSM operatörlerinin hepsi, sarsıntı başlar başlamaz servislerinde kesintiye uğradı ve 15 dakika boyunca bloke durumda kaldı.

Boykota gitmek isteyenler kadar başka alternatif olmadığı için yakınanlar da vardı. Bazı yorumlar şöyle: