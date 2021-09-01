Android Virüs FluBot Yeniden Yayılmaya Başladı: Bu Mesaja Tıklamayın!

Siber güvenlik uzmanları, dünyanın dört bir yanına yayılmaya devam eden Android virüs FluBot'a karşı uyarılarını yinelemeyi sürdürüyor. Bilgisayar korsanları, nispeten yeni sayılabilecek tehdidi potansiyel kurbanların cihazına mesajlarla indirtmeye çalışıyor.

Mesajlar, bilgisayar korsanları için giderek daha popüler bir tercih haline gelen, kurbanların verilerini ya da paralarını çalmak için başvurulan yazılımları indirtmek için kullanılan bir araç haline geliyor. FluBot olarak adlandırılan Android zararlı yazılımı kullanıcılara indirtmek için büyük bir çoğunlukla mesajlara başvuruluyor.

Kullanıcılar artık iletişim kurmak için genellikle anlık mesajlaşma uygulamalarına veya kısa mesajlara başvuruyor. E-posta okuma ve gönderme ile ilgilenen kullanıcı sayısı giderek azaldığından kullanıcıların kendilerine gelecek bir e-postadaki bağlantıya tıklama ihtimali de bu nedenle düşük oluyor.

Peki, bilgisayar korsanları mesajlarla yayılan virüsü kullanıcıların cihazına bulaştırmak için nasıl bir yöntem izliyor? Kullanıcıları aldatmak için her türlü yöntemi uygulayan siber suçlular, söz konusu kötü amaçlı yazılımı indirtmek için onları kandırabileceği bir yol takip ediyor.

Android Virüs FluBot Nasıl Yayılıyor?

FluBot'un yayılmasında teslimat bahanesi kullanılıyor. Hackerlar, kullanıcılara gönderdiği mesajlarda bir paketlerinin olduğunu ancak teslim almadığını belirterek ürünü almak için tıklamaları gereken bir bağlantıya yer veriyor.

Kullanıcı söz konusu bağlantıya tıkladığında kendisine gösterilen adımları izleyerek bilgisayar korsanını hedefine ulaştırıyor.

Siber güvenlik şirketi Proofpoint'e göre Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını büyük bir risk altında bırakan zararlı yazılımın yayılma hızı yeniden arttı. Bu yılın başlarında Avrupa'da yapılan tutuklamaların ardından FluBot'un yayılmasında da önemli bir düşüş meydana gelmişti ancak söz konusu zararlı yazılım bir kez daha kullanıcıları tehdit etmeye başladı.

Siber güvenlik firmasına göre Android virüs FluBot'un son kurbanları Birleşik Krallık, Almanya, Macaristan, İtalya, Polonya ve İspanya'daki Android kullanıcılarından oluşuyor. FluBot şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılar arasında da yayılmanın eşiğinde de olabilir ancak bilgisayar korsanları şu anda Türkiye'de yer alan Android kullanıcılarını hedef almış görünmüyor.

FluBot'tan Korunmak İçin Neler Yapılmalı?